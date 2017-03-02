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Наши победы на Чемпионате мира по парусному спорту

12:4102 марта 2017Просмотров: 36

С 21 по 26 февраля в Тольятти проходил Чемпионат Мира по зимним видам парусного спорта WISSA 2017.

В соревнованиях приняли участие 186 райдеров из 9 стран: Эстония, Финляндия, Канада, Украина, Германия, Узбекистан, Латвия, Казахстан и Россия.

По дисциплинам спортсмены разделились следующим образом: зимний виндсерфинг - 39 участников, виндсерфинг «крыло» - 3 участника, сноукайтинг лыжи -77 участников, сноукайтинг доска - 45 участников, фристайл доска – 22 участника.

По итогам 4 гоночных дней итоговые места представителей Мурманской области распределились следующим образом:

в  дисциплине: «Зимний виндсерфинг» Чемпионом  Мира 2017 стал - Трофименко Александр - Мастер спорта по парусному спорту (г. Мончегорск);

серебряным призером стал - Митрофанов Евгений (Мастер спорта) (г. Мончегорск)

Первое место среди юниоров и 4 место в  общем зачете - Котов Ростислав (г. Мончегорск);

2 место среди гранд - мастеров и 5 место в общем зачете  - Мальцев Вячеслав  (г. Мурманск)

6 место - Трофименко Артем (г. Мончегорск);

18 место - Дробышевский Валентин (г. Мурманск);

11 место среди юниоров и 32 место в общем зачете - Стрижов Игорь (г. Мончегорск);

4 место среди женщин и 36 место в общем зачете - Горлова Иванна (г. Мончегорск);

В дисциплине «Сноукайтинг» от Мурманска выступал: Арсланов Фарид по итогам 15 гонок он  занял 2 место среди гранд - мастеров и 14 место в общем зачете.

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