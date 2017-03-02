Наши победы на Чемпионате мира по парусному спорту

С 21 по 26 февраля в Тольятти проходил Чемпионат Мира по зимним видам парусного спорта WISSA 2017.



В соревнованиях приняли участие 186 райдеров из 9 стран: Эстония, Финляндия, Канада, Украина, Германия, Узбекистан, Латвия, Казахстан и Россия.



По дисциплинам спортсмены разделились следующим образом: зимний виндсерфинг - 39 участников, виндсерфинг «крыло» - 3 участника, сноукайтинг лыжи -77 участников, сноукайтинг доска - 45 участников, фристайл доска – 22 участника.



По итогам 4 гоночных дней итоговые места представителей Мурманской области распределились следующим образом:

в дисциплине: «Зимний виндсерфинг» Чемпионом Мира 2017 стал - Трофименко Александр - Мастер спорта по парусному спорту (г. Мончегорск);

серебряным призером стал - Митрофанов Евгений (Мастер спорта) (г. Мончегорск)

Первое место среди юниоров и 4 место в общем зачете - Котов Ростислав (г. Мончегорск);

2 место среди гранд - мастеров и 5 место в общем зачете - Мальцев Вячеслав (г. Мурманск)

6 место - Трофименко Артем (г. Мончегорск);

18 место - Дробышевский Валентин (г. Мурманск);

11 место среди юниоров и 32 место в общем зачете - Стрижов Игорь (г. Мончегорск);

4 место среди женщин и 36 место в общем зачете - Горлова Иванна (г. Мончегорск);



В дисциплине «Сноукайтинг» от Мурманска выступал: Арсланов Фарид по итогам 15 гонок он занял 2 место среди гранд - мастеров и 14 место в общем зачете.



