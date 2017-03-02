РБК+ опубликовал на сайте результаты рейтинга «Работодателей России», который подготовила компания интернет-рекрутмента HeadHunter.

«Норникель» вошел в топ-100 лучших работодателей России и занимает пятое место в рейтинге компаний.



При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по трем показателям: мнения соискателей; мнения сотрудников компаний; экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом.

К участию в рейтинге допускались организации с численностью персонала не менее ста человек.



Мнение соискателей изучалось в ходе их опроса с 3 по 31 октября 2016 года по методике, одобренной ВЦИОМом.

К голосованию приглашались соискатели — посетители сайта hh.ru, а также иных информационных ресурсов.

Мнение сотрудников выясняла в ходе специального исследования компания «ЭКОПСИ Консалтинг», которая изучала уровень вовлеченности сотрудников компаний-участников по трем параметрам: удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы. Сотрудники компаний-работодателей, принявших участие в исследовании, заполняли конфиденциальную онлайн-анкету; на основании их мнения компаниям-работодателям присваивались соответствующие баллы по данному критерию.

Эффективность HR-департаментов компаний-работодателей оценивалась на основе опроса сотрудников их подразделений по работе с персоналом. HR-специалисты заполняли при этом профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V.

Итоговый балл в «Рейтинге работодателей России» рассчитывался как сумма баллов, набранных в ходе каждого из трех этапов и взвешенных с определенными коэффициентами. Мнению сотрудников и соискателей при этом присваивается весовой коэффициент 40% для каждой из указанных групп, критерию эффективности HR-департаментов — 20%.













