Прогноз погоды по Мурманской области на 3 марта

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, ночью и утром на северо-западе области без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -17°, днем -3-8°. Гололедица.
Прогноз погоды на 3 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-6..-8
|
-3..-5
|
снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-5..-7
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Полярные Зори
|
-7.-9
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Апатиты
|
-7..-9
|
-4..-6
|
снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-6..-8
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Ковдор
|
-9..-11
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-7..-9
|
-5..-7
|
снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-6..-8
|
-3..-5
|
снег
|
снег
|
Оленегорск
|
-7..-9
|
-5..-7
|
снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-13..-15
|
-5..-7
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-13..-15
|
-5..-7
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-8..-10
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-8..-10
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 3 марта
|
Температура воздуха
|
утром -8..-10
|
днем -4..-6
|
вечером -5..-7
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег