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Прогноз погоды по Мурманской области на 3 марта

13:1202 марта 2017Просмотров: 208

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, ночью и утром на северо-западе области без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -17°, днем -3-8°. Гололедица.

Прогноз погоды на 3 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-6..-8

-3..-5

снег

небольшой снег

Умба

-5..-7

-4..-6

снег

снег

Полярные Зори

-7.-9

-4..-6

снег

снег

Апатиты

-7..-9

-4..-6

снег

небольшой снег

Кировск

-6..-8

-4..-6

снег

снег

Ковдор

-9..-11

-5..-7

небольшой снег

без осадков

Мончегорск

-7..-9

-5..-7

снег

небольшой снег

Ловозеро

-6..-8

-3..-5

снег

снег

Оленегорск

-7..-9

-5..-7

снег

небольшой снег

Никель

-13..-15

-5..-7

без осадков

небольшой снег

Заполярный

-13..-15

-5..-7

без осадков

небольшой снег

Североморск

-8..-10

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-8..-10

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 3 марта

Температура воздуха

утром  -8..-10

днем -4..-6

вечером -5..-7

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег
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