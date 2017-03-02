Прогноз погоды по Мурманской области на 3 марта

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, ночью и утром на северо-западе области без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -17°, днем -3-8°. Гололедица.

Прогноз погоды на 3 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -6..-8 -3..-5 снег небольшой снег Умба -5..-7 -4..-6 снег снег Полярные Зори -7.-9 -4..-6 снег снег Апатиты -7..-9 -4..-6 снег небольшой снег Кировск -6..-8 -4..-6 снег снег Ковдор -9..-11 -5..-7 небольшой снег без осадков Мончегорск -7..-9 -5..-7 снег небольшой снег Ловозеро -6..-8 -3..-5 снег снег Оленегорск -7..-9 -5..-7 снег небольшой снег Никель -13..-15 -5..-7 без осадков небольшой снег Заполярный -13..-15 -5..-7 без осадков небольшой снег Североморск -8..-10 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Мурманск -8..-10 -4..-6 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 3 марта