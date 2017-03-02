Пятилетний мальчик получил редкое заболевание после прививки

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту производства товара и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство товара, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По имеющимся у следствия данным, у малолетнего ребенка, 2011 года рождения, после вакцинации в одном из медицинских учреждений Мурманска, развилось заболевание «поствакцинальное осложнение по типу энцефалита».

В настоящее время следствием выдвинуты и проверяются несколько версий произошедшего, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Назначены и проводятся экспертиза качества оказания медицинской помощи, судебно-медицинская экспертиза и ряд иных экспертиз для выявления возможной причинно-следственной связи между развитием заболевания у ребенка и действиями медицинских и фармацевтических работников, а также производителей вакцины.

Расследование данного уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области.

Напомним, что поствакцинальными называются осложнения, возникающие после проведения профилактической или лечебной прививки.

Поствакцинальный энцефалит является очень редким осложнением. Его частота по данным разных авторов составляет 1:1 000 000 привитых, сообщает window.edu.ru.