Сегодня выпускники 9 классов пишут репетиционный экзамен по математике

Более 6,5 тысячи выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Мурманской области сегодня примут участие в репетиционном экзамене по математике.



Экзамен будет проходить в 50 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), семь из которых расположены в труднодоступных и отдаленных местностях. Все ППЭ организованы в полном соответствии с требованиями, которые предъявляются к пунктам проведения основного государственного экзамена.



Контрольные измерительные материалы (КИМ) максимально приближены к настоящим и разработаны специалистами Федерального института педагогических измерений в соответствии с утвержденной спецификацией.

Работа, на выполнение которой отводится 3 часа 55 минут, состоит из трех модулей (алгебра, геометрия, реальная математика). Выпускникам предстоит выполнить 26 заданий: 11 заданий по алгебре, 8 – по геометрии, 7 – по реальной математике.



Экзамен начнется в 10.00.





