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Сегодня выпускники 9 классов пишут репетиционный экзамен по математике

09:4802 марта 2017Просмотров: 123

Более 6,5 тысячи выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Мурманской области сегодня примут участие в репетиционном экзамене по математике.

Экзамен будет проходить в 50 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), семь из которых расположены в труднодоступных и отдаленных местностях. Все ППЭ организованы в полном соответствии с требованиями, которые предъявляются к пунктам проведения основного государственного экзамена.

Контрольные измерительные материалы (КИМ) максимально приближены к настоящим и разработаны специалистами Федерального института педагогических измерений в соответствии с утвержденной спецификацией.

Работа, на выполнение которой отводится 3 часа 55 минут, состоит из трех модулей (алгебра, геометрия, реальная математика). Выпускникам предстоит выполнить 26 заданий: 11 заданий по алгебре, 8 – по геометрии, 7 – по реальной математике.

Экзамен начнется в 10.00.


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