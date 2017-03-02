Солнечный свет вызывает помехи в телеэфире

В России начинается период весенней солнечной интерференции. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии.

Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в приеме телерадиосигналов.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть использует технические возможности для минимизации пагубного влияния интерференции на качество и стабильность принимаемых телерадиоканалов телерадиослушателями.

Для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время солнечной интерференции различно.

Современные технологии позволяют рассчитать точное время начала и окончания солнечной интерференции для каждой конкретной станции с точностью до минуты.

Поэтому в период действия солнечной интерференции на основном спутнике связи филиалы РТРС переходят на прием резервного сигнала со спутников непосредственного вещания (пакеты программ «Триколор» и «НТВ-ПЛЮС») и из состава пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Благодаря надежной работе современного оборудования РТРС большинство телезрителей России из года в год не замечают интерференцию.

В Мурманской области интерференция будет наблюдаться с 18 февраля по 15 марта.