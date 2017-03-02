Солнечный свет вызывает помехи в телеэфире

В России начинается период весенней солнечной интерференции. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии.
Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в приеме телерадиосигналов.
Российская телевизионная и радиовещательная сеть использует технические возможности для минимизации пагубного влияния интерференции на качество и стабильность принимаемых телерадиоканалов телерадиослушателями.
Для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время солнечной интерференции различно.
Современные технологии позволяют рассчитать точное время начала и окончания солнечной интерференции для каждой конкретной станции с точностью до минуты.
Поэтому в период действия солнечной интерференции на основном спутнике связи филиалы РТРС переходят на прием резервного сигнала со спутников непосредственного вещания (пакеты программ «Триколор» и «НТВ-ПЛЮС») и из состава пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Благодаря надежной работе современного оборудования РТРС большинство телезрителей России из года в год не замечают интерференцию.
В Мурманской области интерференция будет наблюдаться с 18 февраля по 15 марта.
|
Программа
|
Период интерференции
|
Время интерференции
|
Цифровое эфирное вещание
Первый мультиплекс, второй мультиплекс
|
21.02 —
|
с 12:02 до 13:05
|
Аналоговое эфирное телевещание
«Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Петербург канал», НТВ
|
Эфирное радиовещание
«Радио России», «Маяк»
|
Аналоговое эфирное телевещание
ТВЦ
|
20.02 —
|
с 11:30 до 12:25
|
Эфирное радиовещание
«Радио России» — ЗАТО г. Островной
|
Аналоговое эфирное телевещание
«Матч ТВ»
|
21.02 —
|
с 11:12 до 12:15
|
Аналоговое эфирное телевещание
«Дисней», СТС, «Че»
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23.02 —
|
с 11:17 до 11:52
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Аналоговое эфирное телевещание
«Звезда», «Матч ТВ»
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18.02 —
|
с 08:39 до 09:42
|
Эфирное радиовещание
«Серебряный дождь», «Ретро ФМ», «Радио Спорт»
|
21.02 —
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с 11:09 до 12:05