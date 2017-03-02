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Солнечный свет вызывает помехи в телеэфире

08:0002 марта 2017Просмотров: 139

В России начинается период весенней солнечной интерференции. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. 

Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в приеме телерадиосигналов.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть использует технические возможности для минимизации пагубного влияния интерференции на качество и стабильность принимаемых телерадиоканалов телерадиослушателями.

Для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время солнечной интерференции различно.

Современные технологии позволяют рассчитать точное время начала и окончания солнечной интерференции для каждой конкретной станции с точностью до минуты.

Поэтому в период действия солнечной интерференции на основном спутнике связи филиалы РТРС переходят на прием резервного сигнала со спутников непосредственного вещания (пакеты программ «Триколор» и «НТВ-ПЛЮС») и из состава пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Благодаря надежной работе современного оборудования РТРС большинство телезрителей России из года в год не замечают интерференцию.

В Мурманской области интерференция будет наблюдаться с 18 февраля по 15 марта.

Программа

Период интерференции

Время интерференции

Цифровое эфирное вещание

Первый мультиплекс, второй мультиплекс

21.02 — 15.03.2017

с 12:02 до 13:05 
максимальная продолжительность 
10 мин в сутки

Аналоговое эфирное телевещание

«Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Петербург канал», НТВ

Эфирное радиовещание

«Радио России», «Маяк»

Аналоговое эфирное телевещание

ТВЦ

20.02 — 09.03.2017

с 11:30 до 12:25 
максимальная продолжительность 
21 мин в сутки

Эфирное радиовещание

«Радио России» — ЗАТО г. Островной

Аналоговое эфирное телевещание

«Матч ТВ»

21.02 — 13.03.2017

с 11:12 до 12:15 
максимальная продолжительность 
10 мин в сутки

Аналоговое эфирное телевещание

«Дисней», СТС, «Че»

23.02 — 07.03.2017

с 11:17 до 11:52 
максимальная продолжительность 
12 мин в сутки

Аналоговое эфирное телевещание

«Звезда», «Матч ТВ»

18.02 — 12.03.2017

с 08:39 до 09:42 
максимальная продолжительность 
24 мин в сутки

Эфирное радиовещание

«Серебряный дождь», «Ретро ФМ», «Радио Спорт»

21.02 — 11.03.2017

с 11:09 до 12:05 
максимальная продолжительность 
15 мин в сутки
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