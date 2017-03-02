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Сосед по коммуналке украл у мурманчанина деньги с банковской карты

12:3802 марта 2017Просмотров: 30

В дежурную часть обратился 40-летний мурманчанин с заявлением о хищении денег с его банковской карты. Сотрудникам полиции северянин пояснил, что в краже около 28 тысяч рублей у него есть основания подозревать соседа по коммунальной квартире.

Полицейские выяснили, что оба мужчины проживают в квартире по улице Октябрьская. У подозреваемого имелась возможность в отсутствие хозяина похитить карту.

Мужчина 1978 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности был задержан, изобличен и признался в содеянном.

По его словам, нехватка денег вынудила его воспользоваться чужой картой и снять со счета часть денег.

Где хранится карта и ее пин-код он знал, так как неоднократно приобретал вместе с потерпевшим спиртные напитки и продукты, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Украденный деньги злоумышленник успел потратить.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

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