Телепрограмма на 3 марта (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 03 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Фунтик в цирке.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Золото «Глории». 3, 4 серии. Сериал (16+)

Россия, Куба. 2012 г.

Приключения, фэнтези.

В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.

Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Сенсация или провокация? Вселенная, которой нет. Документальный цикл (16+)

Медики утверждают: человек способен на большее. Потенциально он гораздо сильнее, умнее и выносливее, чем принято думать. Что же нам мешает проявлять наши сверхвозможности? Ученые отвечают на этот вопрос неожиданно - всему виной наши чувства, то есть наши привычные представления о нас самих. Мозг бережет нас и не дает проявить себя во всей красе. На что же способен человек? Какие чудеса он сможет совершать, если ему выключить программу самосохранения, заложенную природой и естественным отбором много тысяч лет назад? Что будет с миром, если человек получит возможность воспринимать мир без ограничений? Сделают ли эти знания нас по-настоящему счастливыми, или же восприятия новых реальностей превратит нашу жизнь в кромешный ад?

14:51 Познавательная программа (12+)

Кораллы и океаны.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:32 Мультимир (6+)

Следствие ведут колобки.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:32 Загадки нашей Земли. Месть Земли. Документальный цикл (16+)

Миллионы лет назад на Земле уже происходили катаклизмы, которые один за другим уничтожали почти всю живое на планете. Ученые считают, что, если бы Земля не пережила эти катастрофы, или они происходили бы в другом порядке, человечества, скорее всего, сегодня бы не существовало. Более того, последние исследования доказывают, что совсем скоро наша планета может войти в очередной цикл катастроф, и предугадать их последствия невозможно. Неужели близится тот день, когда все живое на планете погибнет? Станет ли это началом конца для всего человечества, или мы извлечем опыт из прошлых катастроф земли? А значит, сможем спастись…

17:22 Познавательная программа (12+)

Что такое заразные болезни?

17:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Поморские жонки. Беломорский берег издревле населяли поморы. Вся их жизнь была неразрывно связана с морем: от него с благодарностью принимали дары, ему же со слезами приносили жертвы. До сих пор в деревнях на берегу Белого моря живут поморские «жонки»...

17:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Праздник Севера. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Цифровая эпидемия. Документальный цикл (16+)

Компьютеры, которые когда-то создавались исключительно для блага человека, теперь могут нести реальную угрозу. В век информационных технологий преступникам вовсе не надо с автоматами вламываться в банки или закладывать бомбы, рискуя быть пойманными. В их руках куда более грозное оружие, которое позволяет им действовать на расстоянии.

19:00 Познавательная программа (12+)

Что такое заразные болезни?

Никола Коперник.

19:11 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Остров Кильдин.

Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.

Успенская церковь в Варзуге. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Фунтик в цирке.

Мы живем в России.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Тайный игрок. Художественный фильм (16+)

Великобритания, Ирландия. 2012 г.

Триллер.

В ролях: Клайв Оуэн, Джиллиан Андерсон, Эйдан Гиллен, Донал Глисон.

После неудачной попытки теракта в метро британские спецслужбы ловят молодую женщину - участницу Ирландской Республиканской Армии. Агент по имени Мак вынуждает её стать информатором. У женщины маленький сын, а братья - бойцы ИРА, и, по мере раскрытия спецслужбам планов Армии, на неё падает всё больше подозрений…

22:44 Вечер музыки Арно Бабаджаняна. Запись 2012 г. (16+)

Все звезды российской эстрады собрались в Кремлевском дворце, чтобы вспомнить маэстро - народного артиста СССР Арно Бабаджаняна. "Многие годы я работал с Арно. Он был так влюблен в жизнь, так добр, и, по-моему, его музыка рождалась из этой доброты", - вспоминает поэт Андрей Дементьев. Благодаря таланту Арно Бабаджаняна многие стихи, на которые он написал музыку, стали замечательными песнями. Они по праву вошли в золотой фонд классики жанра, их исполняли и исполняют как признанные мэтры нашей эстрады, так и их молодые коллеги.

00:10 Загадки нашей Земли. Месть Земли. Документальный цикл (16+)

Миллионы лет назад на Земле уже происходили катаклизмы, которые один за другим уничтожали почти всю живое на планете. Ученые считают, что, если бы Земля не пережила эти катастрофы, или они происходили бы в другом порядке, человечества, скорее всего, сегодня бы не существовало. Более того, последние исследования доказывают, что совсем скоро наша планета может войти в очередной цикл катастроф, и предугадать их последствия невозможно. Неужели близится тот день, когда все живое на планете погибнет? Станет ли это началом конца для всего человечества, или мы извлечем опыт из прошлых катастроф земли? А значит, сможем спастись…

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Я – Петрушка! (Фильм ТК «Первый Мытищинский», г.Мытищи). Трехсотлетняя история Петрушки в России прервалась в 30-ых годах прошлого столетия – кукла исчезла с наших улиц и площадей. Следом из русской культуры постепенно исчезло все, что было связано с этим некогда поистине всенародным персонажем. Актер-кукольник Анатолий Архипов сегодня - единственный россиянин, в совершенстве владеющий секретами старинного театрального зрелища. Станет ли он последним?

Капсула времени (Фильм ТРК «Лангепас», г. Лангепас). Этот фильм – «машина времени», которая отправляет на 35 лет в прошлое и на 20 лет в будущее. На примере маленького города нефтяников под названием Лангепас показана, по сути, история новой России. Лента основана на самом ценном, что может быть у телекомпании, - на видеоархиве. Редкие кадры советской кинохроники, перестройка, лихие 90-е… Журналистская удача - герой-строитель из советского документального фильма, чьи слова стали пророческими. Этот телевизионный рассказ стал посланием потомкам. Фильм нужно обязательно досмотреть до конца и увидеть неожиданный финал.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Где дремлют мамонты. Цивилизация – угроза или благо для маленького ненецкого народа, затерянного на просторах далекого Севера?

Северный характер – 2010. Визитная карточка Международного кинофестиваля.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:33 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

По следам «Двух капитанов». В 2010-2011 годах состоялась уникальная полярная экспедиция на Землю Франца Иосифа «По следам «Двух капитанов».