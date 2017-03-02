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В Апатитах наградили организаторов научно-популярного семинара о Кольском крае

12:1902 марта 2017Просмотров: 65

26 февраля научно-популярному лекторию о природе, истории и культуре Мурманской области «Край, в котором я живу» исполнилось 2 года.

В читальном зале библиотеки имени Л.А. Гладиной состоялось награждение участников лектория благодарностями регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

За личный вклад в популяризацию знаний об окружающей среде представителем министерства – Еленой Кочкуркиной были награждены 13 сотрудников научных и общественных организаций Мурманской области, принимавших активное участие в жизни лектория.

Мастер-класс проходит в здании апатитской библиотеки имени Л.А. Гладиной каждые 2 недели.

Специалисты Кольского центра охраны дикой природы, члены Мурманского отделения Русского ботанического общества и научные сотрудники Кольского научного центра Российской академии наук, Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина делятся знаниями о самых интересных аспектах окружающего нас мира.

В 2017 году возможность услышать замечательных лекторов появилась и у жителей Мурманска - лекции проходят ежемесячно в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке (каждая 3 суббота месяца).

Фотографии представлены группой "Край, в котором я живу".

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