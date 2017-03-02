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В Кировске презентовали буклет «Топонимика Хибин: что? откуда? почему?»

15:4102 марта 2017Просмотров: 145

1 марта в историко-краеведческом музее города Кировска состоялась презентация буклета «Топонимика Хибин: что? Откуда? почему?» Автор издания - Диана Дудорева  - ведущий специалист экспозиционного-просветительского отдела музея.

Это второе, 14-страничное издание буклета. Тираж небольшой - всего в 470 экземпляров.

Однако интерес к буклету был велик изначально, и второго издания многие ждали с нетерпением.

На презентации присутствовали представители Кольского Научного Центра РАН, местные краеведы, организаторы туристических походов по Хибинам, художники  и просто неравнодушные к истории жители Апатитско-Кировского района.

Автором была проделана огромная  работа:  это и беседы с носителями кильдинского диалекта саамского языка, и изучение литературы по данной теме, и туристические походы к географическим объектам - рекам, озерам, долинам и горам Хибинского массива.

В буклете представлена ценная информация: расшифрованы сложные для нашего восприятия и произношения саамские топонимы, связанные  с саамскими  легендами, природными явлениями, животными, формой и размерами гор, событиями и людьми, жившими  в Хибинах.

Вот  пример  перевода  одного из местных топонимов: Кукисвумчорр -  «Гора у длинной долины», так как чорр - гора, вум - долина, а кукис -длинный.

Информация предоставлена Кировским историко-краеведческим  музеем

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