В Кировске презентовали буклет «Топонимика Хибин: что? откуда? почему?»

1 марта в историко-краеведческом музее города Кировска состоялась презентация буклета «Топонимика Хибин: что? Откуда? почему?» Автор издания - Диана Дудорева - ведущий специалист экспозиционного-просветительского отдела музея.



Это второе, 14-страничное издание буклета. Тираж небольшой - всего в 470 экземпляров.



Однако интерес к буклету был велик изначально, и второго издания многие ждали с нетерпением.



На презентации присутствовали представители Кольского Научного Центра РАН, местные краеведы, организаторы туристических походов по Хибинам, художники и просто неравнодушные к истории жители Апатитско-Кировского района.



Автором была проделана огромная работа: это и беседы с носителями кильдинского диалекта саамского языка, и изучение литературы по данной теме, и туристические походы к географическим объектам - рекам, озерам, долинам и горам Хибинского массива.



В буклете представлена ценная информация: расшифрованы сложные для нашего восприятия и произношения саамские топонимы, связанные с саамскими легендами, природными явлениями, животными, формой и размерами гор, событиями и людьми, жившими в Хибинах.



Вот пример перевода одного из местных топонимов: Кукисвумчорр - «Гора у длинной долины», так как чорр - гора, вум - долина, а кукис -длинный.



Информация предоставлена Кировским историко-краеведческим музеем



