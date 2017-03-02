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В МГТУ открылась школа по морской биологии

12:3502 марта 2017Просмотров: 32

28 февраля в МГТУ начала работу школа по морской биологии.

Студенты уже приняли участие в биологическом диктанте, который проверил их знания по соответствующей тематике.
Также на открытии школы были награждены победители фотоконкурса «Арктика глазами студентов».  

Для школьников в рамках мероприятия организован блиц-конкурс – серия вопросов, на которые нужно ответить за ограниченное количество времени.

В школе принимают участие бакалавры, магистранты, аспиранты, они представляют свои исследования на биологическую тематику в форме постера на постерной сессии, проводимой в Мурманском морском биологическом институте и Полярном научно-исследовательском институте океанографии и морского рыбного хозяйства имени Н.М. Книповича.

Школа по морской биологии организована в сотрудничестве с Полярным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича и Мурманским морским биологическим институтом.
Работы студентов оцениваются жюри, представителями потенциальных работодателей.

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