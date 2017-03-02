В Мурманске продолжается масштабная уборка снега

Управление дорожного хозяйства сообщает о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:

С 8 до 20 часов 2 марта

Первомайский округ:

– ул. Подгорная, от АЗС до нефтебазы (сторона залива);

– ул. Подгорная, от дома №75 до остановки «Коптильный завод»



Октябрьский округ:

– ул. Буркова, от ул. Книповича до дома №19 (нечетная сторона);

– проезд Связи



Ленинский округ:

– ул. Хлобыстова;

– ул. Гагарина



С 20 часов 2 марта до 8 часов 3 марта



Первомайский округ:

– пр. Кольский, от автопарка до ул. Кооперативной (четная сторона);

– пр. Кольский, от автопарка до ул. Морской (четная сторона)



Октябрьский округ:

– ул. Буркова, от дома №19 до ул. Воровского (нечетная сторона);

– проезд Связи



Ленинский округ:

– тротуары по ул. Челюскинцев;

– ул. Гагарина

С 8 до 20 часов 3 марта



Первомайский округ:

– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до автопарка (нечетная сторона);

– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до дома №93 (нечетная сторона)



Октябрьский округ:

– Северный проезд

– ул. Буркова от ул. Воровского до ул. Карла Маркса (нечетная сторона)



Ленинский округ:

– ул. Школьная (жилрайон Росляково);

– ул. Подстаницкого



С 20 часов 3 марта до 8 часов 4 марта



Первомайский округ:

– ул. Подгорная вдоль дорожных ограждений (сторона железнодорожного пути)



Октябрьский округ:

– Северный проезд



Ленинский округ:

– проезд от пр. Героев-североморцев до дома №70А



С 8 до 20 часов 4 марта



Первомайский округ:

– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до железнодорожного переезда (сторона залива)



Октябрьский округ:

– Северный проезд



Ленинский округ:

– ул. Хлобыстова