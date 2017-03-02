В Мурманске продолжается масштабная уборка снега

Управление дорожного хозяйства сообщает о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:
С 8 до 20 часов 2 марта
Первомайский округ:
– ул. Подгорная, от АЗС до нефтебазы (сторона залива);
– ул. Подгорная, от дома №75 до остановки «Коптильный завод»
Октябрьский округ:
– ул. Буркова, от ул. Книповича до дома №19 (нечетная сторона);
– проезд Связи
Ленинский округ:
– ул. Хлобыстова;
– ул. Гагарина
С 20 часов 2 марта до 8 часов 3 марта
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от автопарка до ул. Кооперативной (четная сторона);
– пр. Кольский, от автопарка до ул. Морской (четная сторона)
Октябрьский округ:
– ул. Буркова, от дома №19 до ул. Воровского (нечетная сторона);
– проезд Связи
Ленинский округ:
– тротуары по ул. Челюскинцев;
– ул. Гагарина
С 8 до 20 часов 3 марта
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до автопарка (нечетная сторона);
– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до дома №93 (нечетная сторона)
Октябрьский округ:
– Северный проезд
– ул. Буркова от ул. Воровского до ул. Карла Маркса (нечетная сторона)
Ленинский округ:
– ул. Школьная (жилрайон Росляково);
– ул. Подстаницкого
С 20 часов 3 марта до 8 часов 4 марта
Первомайский округ:
– ул. Подгорная вдоль дорожных ограждений (сторона железнодорожного пути)
Октябрьский округ:
– Северный проезд
Ленинский округ:
– проезд от пр. Героев-североморцев до дома №70А
С 8 до 20 часов 4 марта
Первомайский округ:
– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до железнодорожного переезда (сторона залива)
Октябрьский округ:
– Северный проезд
Ленинский округ:
– ул. Хлобыстова