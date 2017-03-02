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В Мурманске продолжается масштабная уборка снега

16:0002 марта 2017Просмотров: 139

Управление дорожного хозяйства сообщает о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:

С 8 до 20 часов 2 марта

Первомайский округ:
– ул. Подгорная, от АЗС до  нефтебазы (сторона залива);
– ул. Подгорная,  от дома №75 до остановки «Коптильный завод»

Октябрьский округ:
– ул. Буркова, от ул. Книповича до дома №19 (нечетная сторона);
– проезд Связи

Ленинский округ:
– ул. Хлобыстова;
– ул. Гагарина

С 20 часов 2 марта  до 8 часов  3 марта

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от автопарка до ул. Кооперативной (четная сторона);
– пр. Кольский, от автопарка до ул. Морской (четная сторона)

Октябрьский округ:
– ул. Буркова,   от дома №19 до ул. Воровского (нечетная сторона);
– проезд Связи

Ленинский округ:
– тротуары по ул. Челюскинцев;
– ул. Гагарина

С 8 до 20 часов 3 марта

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до автопарка (нечетная сторона);
– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до дома №93 (нечетная сторона) 

Октябрьский округ:
– Северный проезд 
– ул. Буркова  от ул. Воровского до ул. Карла Маркса (нечетная сторона)

Ленинский округ: 
– ул. Школьная (жилрайон Росляково); 
– ул. Подстаницкого

С 20 часов 3 марта до 8 часов 4 марта

Первомайский округ:
– ул. Подгорная вдоль дорожных ограждений (сторона железнодорожного пути)

Октябрьский округ:
– Северный проезд

Ленинский округ:
– проезд от пр. Героев-североморцев до дома №70А

С 8 до 20 часов 4 марта

Первомайский округ:
– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до железнодорожного переезда (сторона залива) 

Октябрьский округ:
– Северный проезд

Ленинский округ:
– ул. Хлобыстова

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