В Мурманской области пройдет конкурс среди юных натуралистов «Лучший гнездовой домик для утки»

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии в рамках реализации регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий объявляет конкурс среди школьников – юных натуралистов «Лучший гнездовой домик для утки».

К участию в конкурсе приглашаются дети младшего школьного возраста – авторы работ, в возрасте от 6 до 11 лет включительно, проживающие на территории Мурманской области.

Срок представления работ на конкурс: с 31 марта по 7 апреля.

В рамках конкурса установлена номинация: «Лучший гнездовой домик для утки».

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в положении о конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе, а также работы необходимо направлять по адресу: 183032, Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Контактное лицо: Каск Дмитрий Михайлович, тел. (815 2) 486-841, электронный адрес: kask@gov-murman.ru.

Форма заявки для участия в конкурсе.



Положение о конкурсе.