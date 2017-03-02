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В Полярных Зорях стартовала XVII Спартакиада трудящихся

10:1502 марта 2017Просмотров: 102

28 февраля в городе Полярные Зори стартовала Спартакиада трудящихся среди организаций и силовых структур города.

Она проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к систематическим занятиям спортом, а также с целью укрепления,  популяризации и повышения  спортивного мастерства.

Спартакиада проводится в 17-й раз и продлится до ноября 2017 года.

Спортсмены будут состязаться в стрельбе из пневматической винтовки, спортивном рыболовстве, лыжных гонках, плавании, легкоатлетической эстафете, настольном теннисе, волейболе, дартсе.

Первый этап Спартакиады -  стрельба из пневматической винтовки. В соревнованиях принимает участие и команда отдела судебных приставов Полярные Зори.

В составе команды судебные приставы по ОУПДС и судебные приставы-исполнители, а бессменный капитан команды – начальник отдела Юлия Юрканова.

Юлия Юрканова: «Я надеюсь, что на моем примере каждый судебный пристав отдела примет участие в разных этапах Спартакиады. Я начала тренироваться в новых для меня видах спорта, таких как спортивная рыбалка, настольный теннис, волейбол и дартс».

 

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