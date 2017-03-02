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В Заполярном состоится форум социальных технологий «Город - это мы!»

15:1502 марта 2017Просмотров: 117

В Заполярном 4 марта во Дворце культуры «Октябрь» состоится форум социальных технологий «Город - это мы!», сообщает kn51.ru.

Его организует «Норникель» для представителей городских сообществ, которым небезразлична судьба родного города, которые готовы участвовать в его развитии.

Форум - это пространство для обмена опытом и идеями, знакомства с успешными практиками развития городов, общения с экспертами.

Главная его задача - усилить и объединить сообщества, чтобы сделать город лучше.

Для участия в форуме нужно пройти предварительную регистрацию и получить пригласительный билет.

Накануне, 3 марта, во Дворце культуры «Октябрь» в 17.30 начнется встреча с людьми, пообщаться с которыми будет интересно всем горожанам.

Популярный блогер и психолог Дарья Домбровская проведет мастер-класс «Как воспитать счастливого и успешного ребенка». А бизнес-тренеры Мария Землянухина и Владислав Коробейников представят мастер-класс «Жизненный драйв и как его генерировать» для всех, кто хочет научиться управлять своим уровнем энергии и жить на полную мощность.

После мастер-классов состоится не менее интересная интеллектуальная игра между командами городских сообществ «Город - это мы».

Приглашаются все желающие, вход свободный.


Фото kn51.ru

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