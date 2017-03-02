В предстоящую субботу в Заполярном состоится форум социальных технологий «Город - это мы!». Его организует «Норникель» для представителей городских сообществ, которым небезразлична судьба родного города и которые готовы участвовать в его развитии.

Накануне форума - в пятницу запланированы встречи с интересными людьми, пообщаться с которыми будет полезно горожанам: собеседники поделятся идеями по воспитанию детей, поиску своего пути, личностному развитию. Завершатся так называемые «предфорумы» интеллектуальной игрой между лидерами городских сообществ.



Антон Косолапов, начальник управления региональных проектов КГМК: «Для того, чтобы они могли между собой познакомится и понять, как совместно они могут сделать собственную жизнь в этом городе гораздо насыщеннее, интереснее, и самим быть полезнее для этого города».



Вход на мастер-классы 3 марта свободный. А самые активные участники получат пригласительные билеты на большой субботний форум «Город - это мы!».



Антон Косолапов, начальник управления региональных проектов КГМК: «В названии и суть заложена. То есть, город - это в первую очередь не дома, не торговые центры, это в первую очередь люди. Мы надеемся, что форум социальных технологий станет стартом для многих социальных проектов в следующем году, которые будут реализованы при поддержке компании».



Форум социальных технологий является компонентом благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и проводится уже третий год при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района, где расположена Кольская ГМК, входящая в группу компаний «Норникель». Участников ждут интереснейшие тренинги, ток-шоу и креативные сессии.



Антон Косолапов, начальник управления региональных проектов КГМК: «Например, одна из тем креативных сессий - что такое соседство. То есть, как мы можем, как соседи, можем много сделать в своём дворе, в городе. Или, например, такой ресурс как «бабушки нашего города». Это большой ресурс, потому, что люди обладают опытом, знаниями, достаточно энергичны и у них есть свободное время для того, чтобы часть этого времени посвятить общественной деятельности или общественно значимой работе».



Партнёрство, сотрудничество и добрососедство - три кита, на основе которых можно свернуть горы, уверены организаторы. Главное сделать первый шаг и встретиться с единомышленниками 3 марта в 17.30 и 4 марта в 10:00 во Дворце культуры «Октябрь» в Заполярном.