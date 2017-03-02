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Запрограммируй своего робота вместе с одним из лучших преподавателей России по соревновательной робототехнике!

10:4502 марта 2017Просмотров: 100

В рамках Форума социальных технологий в Заполярном 3 марта будет представлена интерактивная программа с настоящими роботами Lego Mindstorms.

Все желающие смогут поближе познакомиться с одной из самых перспективных профессий будущего – программист-робототехник. Вы увидите, как настоящие роботы соревнуются друг с другом, сможете разобраться во внутреннем устройстве механизмов и даже самостоятельно запрограммировать робота на совершение определенных действий.

На презентации состоится запись в Школу соревновательной робототехники (при поддержке Российской ассоциации образовательной робототехники), которая в скором времени начнёт работу в Заполярном.

Презентация начнётся в 17:30 в ДК »Октябрь».
 


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