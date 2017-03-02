Зарплаты федеральных чиновников РФ в 2016 году выросли на 4%

Среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России по итогам 2016 году составила 115,7 тыс. руб., что на 4% больше, чем в 2015 году.



Об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщает ТАСС.



Наибольшую зарплату, по информации ведомства, получали госслужащие в аппарате правительства РФ - их среднемесячная зарплата за отчетный период составила 228,48 тыс. руб. (на 1,4% меньше, чем годом ранее).



Среднемесячная зарплата госслужащих в администрации президента РФ составила 218,65 тыс. руб. (+0,7%), в Совете Федерации - 176,15 тыс. руб. (+1,3%), в Госдуме - 154,85 тыс. руб. (+13%).



По данным Росстата, численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец декабря 2016 г. составила 38 тыс. человек, или 77,4% от общей численности работников этих органов.



Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 85,6% (в 2015 г. - на 84,7%).







