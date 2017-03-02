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Жителей Заполярного приглашают познакомиться с настоящими роботами Lego Mindstorms

20:0302 марта 2017Просмотров: 100

Завтра на предфоруме, который откроется в ДК «Октябрь» в Заполярном, жители смогут запрограммировать робота вместе с одним из лучших преподавателей России по соревновательной робототехнике.

В рамках Форума социальных технологий, организованного «Норникелем», будет представлена интерактивная программа с настоящими роботами Lego Mindstorms. Все желающие смогут поближе познакомиться с одной из самых перспективных профессий будущего - программист-робототехник.

Можно будет увидеть, как настоящие роботы соревнуются друг с другом, разобраться во внутреннем устройстве механизмов и даже самостоятельно запрограммировать робота на совершение определенных действий.

На презентации состоится запись в Школу соревновательной робототехники, которая в скором времени начнёт работу в Заполярном. Презентация состоится завтра в 17:30 в ДК «Октябрь».

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