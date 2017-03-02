Жителю Колы грозит 20 лет колонии за распространение сильнодействующих наркотиков

В Коле полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотического вещества в крупном размере.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кольскому району стало известно о том, что один из местных жителей причастен к распространению наркотиков на территории города.

За подозреваемым установили наблюдение.

В ходе специальных мероприятий полицейские задержали неработающего мужчину 1987 года рождения в момент совершения сделки у дома по пр. Миронова.

Его доставили в отдел полиции, там выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Изъятое вещество было направлено на экспертизу.

Эксперт установил, что подозреваемый сбыл смесь наркотических веществ, содержащую ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, героин и 3-метилфентанил, массой 0,0247 грамма, что является крупным размером, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.