31 ребенок отравился в детском саду в поселке Титан

По указанию прокурора области Василия Щербакова прокуратура города Кировска проводит проверку по факту вспышки остро-кишечной инфекции в детском саду № 36 населенного пункта Титан.

Установлено, что из 83 детей в детский сад № 36 не пришел 31 ребенок по причине заболевания остро-кишечной инфекцией.

В настоящее время 19 детей осмотрены врачом ГОБУЗ «Апатистко-Кировская центральная городская больница», из них четверо детей на приеме в поликлинике, 14 – обследованы на дому.

В ходе проверки с привлечением контролирующих органов будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном учреждении и организации питания детей.

Учитывая обстоятельства произошедшего, в настоящее время прокуратурой в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ход проверки находится на особом контроле прокурора области, сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области.