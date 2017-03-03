Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и Единая дежурно-диспетчерская служба сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 марта.

от горячего водоснабжения:

с 9 часов 1 марта до 16 часов 3 марта – пр. Кольский, 169, 171, 173

от газоснабжения:

09.30 – 16.00 ул. Шевченко, 7, 7а, 7б

ул. Хлобыстова, 35, 37

от электроснабжения:

11.00 – 14.00 ул. Копытова, 43

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.