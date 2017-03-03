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Да будет свет! В саамской деревне появилась собственная электростанция.

15:4503 марта 2017Просмотров: 177

Саамская деревня принимает и иностранных и российских туристов уже 8 лет. Проект современного дома для постояльцев Иван Головин – председатель общины- разрабатывал три года. Очень ждали подключение к своей, собственной электроподстанции. Марина Ковтун приняла участие в символической церемонии.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области:

Отдалёнки нет, когда есть дороги и постоянная связь, и постоянная электроэнергия. Но и ещё одну важную задачу мы решаем, не только для местных жителей, это возможность саамских общин развивать исконный свой промысел и развивать туризмом. Конечно, повышаем инвестиционную привлекательность региона. В том числе туристическую.

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