16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Деньги или жизнь? Возле Кильдинстроя попутчик напал на водителя автомобиля

11:1503 марта 2017Просмотров: 124

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району 2 марта около 17.00 поступило сообщение от водителя автомобиля «Фольксваген Пассат» о том, что неизвестный пытался под угрозой ножа отобрать у него деньги.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа.

Владелец автомобиля рассказал сотрудникам полиции, что незнакомый мужчина в Оленегорске попросил его довести до поселка Кильдинстрой. 

Находясь на заднем сиденье автомобиля, мужчина при въезде в Кильдинстрой приставил к его горлу нож и потребовал все имеющиеся деньги. Однако, водитель резко вывернул руль, из-за чего автомобиль въехал в сугроб.

Воспользовавшись тем, что грабитель на секунду отвлекся, он вырвался из захвата. Поняв, что справиться с водителем ему не удалось, злоумышленник выскочил из автомобиля и, выбросив нож, скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Спустя некоторое время оперативники оленегорского отдела полиции при силовой поддержке сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого возле дома по месту его жительства и доставили в отдел полиции.

Злоумышленик признался в совершении преступления.

Из поселка Кильдинстрой после попытки разбоя он добрался на попутной машине и не ожидал, что возле дома его уже ждет полиция.

По факту попытки разбойного нападения с применением оружия возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Читайте также
Юрий Михайлович Левин: получаю удовольствие от работыВ Мончегорске автогонщики сразятся в ледовых гонках по озеруДорожная полиция разыскивает очевидцев ДТП в МурманскеМодернизация ТОФ предопределит успех всей инвестиционной программы «Норникеля»
«Город - это мы!»: прямая трансляция из Заполярного состоится в субботуПрезидент «Норникеля» Владимир Потанин посетил Норильск с рабочей поездкойВ Мурманской области выявлено 361 нарушение ПДД за суткиМарина Ковтун поздравила кандалакшских пожарных Евгения Корнякова и Валерия Муратова с государственными наградамиВ Мурманске начинается подготовка к «Тотальному диктанту»Спецслужбы Норвегии переезжают из Киркенеса в Вадсё
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  