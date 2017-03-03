Деньги или жизнь? Возле Кильдинстроя попутчик напал на водителя автомобиля

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району 2 марта около 17.00 поступило сообщение от водителя автомобиля «Фольксваген Пассат» о том, что неизвестный пытался под угрозой ножа отобрать у него деньги.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа.

Владелец автомобиля рассказал сотрудникам полиции, что незнакомый мужчина в Оленегорске попросил его довести до поселка Кильдинстрой.

Находясь на заднем сиденье автомобиля, мужчина при въезде в Кильдинстрой приставил к его горлу нож и потребовал все имеющиеся деньги. Однако, водитель резко вывернул руль, из-за чего автомобиль въехал в сугроб.

Воспользовавшись тем, что грабитель на секунду отвлекся, он вырвался из захвата. Поняв, что справиться с водителем ему не удалось, злоумышленник выскочил из автомобиля и, выбросив нож, скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Спустя некоторое время оперативники оленегорского отдела полиции при силовой поддержке сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого возле дома по месту его жительства и доставили в отдел полиции.

Злоумышленик признался в совершении преступления.

Из поселка Кильдинстрой после попытки разбоя он добрался на попутной машине и не ожидал, что возле дома его уже ждет полиция.

По факту попытки разбойного нападения с применением оружия возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.