Дорожная полиция разыскивает очевидцев ДТП в Мурманске

28 февраля 2017 года около 08.20 во дворе в районе дома №58 по Кольскому проспекту водитель автомобиля "мерседес" при движении задним ходом наехал на пожилую женщину, которая получила телесные повреждения.

После совершения наезда автомобиль с места происшествия скрылся.

ОБ ДПС ГИБДД просит очевидцев ДТП обратиться по тел.: 42-18-45 (дежурная часть) или 40-79-74, 40-79-70.

Дорожная полиция просит быть более внимательными при движении на дворовых территориях, при движении задним ходом убеждаться в отсутствии пешеходов и напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортом на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.