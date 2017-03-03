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Дорожная полиция разыскивает очевидцев ДТП в Мурманске

11:3003 марта 2017Просмотров: 61

28 февраля 2017 года около 08.20 во дворе в районе дома №58 по Кольскому проспекту водитель автомобиля "мерседес"  при движении задним ходом наехал на пожилую женщину, которая получила телесные повреждения.

После совершения наезда  автомобиль с  места происшествия скрылся.

ОБ ДПС ГИБДД просит очевидцев ДТП обратиться  по тел.: 42-18-45 (дежурная часть) или 40-79-74, 40-79-70.

Дорожная полиция просит быть более внимательными при движении на дворовых территориях, при движении задним ходом убеждаться в отсутствии пешеходов и напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде  лишения права управления транспортом на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

 

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