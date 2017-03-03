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«Город - это мы!»: прямая трансляция из Заполярного состоится в субботу

11:0503 марта 2017Просмотров: 57

В субботу, 4 марта, за событиями форума социальных технологий, который состоится в Заполярном, можно наблюдать в онлайн-режиме, сообщает kn51.ru.

Форум, организованный компанией «Норникель» по программе «Мир новых возможностей», собирает представителей городских сообществ Печенгского района и Мончегорска, готовых участвовать в развитии своих городов.

Форум - это пространство для обмена опытом и идеями, знакомства с успешными практиками развития городов, общения с экспертами.

Его участники смогут познакомиться друг с другом и придумать идеи совместных проектов разных сообществ, стать участниками и зрителями ток-шоу по обсуждению перспектив развития города и, конечно же, осознать себя реальной движущей силой развития города!

Место встречи форумчан - Дворец культуры «Октябрь». Начало в 10 утра, не проспите!

За событиями форума можно будет наблюдать в режиме онлайн на сайте Kn51. Прямая видеотрансляция из Заполярного начнется в 12.00 и продлится до 18.00.




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