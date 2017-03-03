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Марина Ковтун поздравила кандалакшских пожарных Евгения Корнякова и Валерия Муратова с государственными наградами

10:3703 марта 2017Просмотров: 69

Указом Президента Российской Федерации от 13 февраля 2017 года за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях начальник караула 62 пожарной части Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области Евгений Корняков и начальник караула 61 пожарной части Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы Валерий Муратов награждены медалями «За спасение погибавших».

С присвоением высоких наград Евгения Корнякова и Валерия Муратова поздравила губернатор Марина Ковтун.

«Примите искренние поздравления по случаю награждения вас государственной наградой! От всей души желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе!», - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

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