16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Механики-водители Северного флота отработали навыки погрузки бронетехники на десантный корабль

09:4003 марта 2017Просмотров: 111

Механики водители бригады морской пехоты, мотострелковой и арктической бригад провели совместную тренировку по отработке практических навыков погрузки техники в твиндек большого десантного корабля с берега способом на упор.

 Тренировка прошла в одной из бухт Кольского полуострова при благоприятных гидрометеорологических условиях. В ней приняли участие порядка 400 человек личного состава и более 40 единиц колёсной и гусеничной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82АМ, многоцелевые легкобронированные транспортёры МТ-ЛБв, самоходные гаубицы «Гвоздика» и другая техника.

Погрузка техники проводилась на борт большого десантного корабля (БДК) Северного флота «Александр Отраковский», который накануне выполнил комплекс задач курса боевой подготовки в Баренцевом море.

Экипаж корабля отработал задачи маневрирования при подходе к необорудованному побережью и балластировку корабля при приеме техники на борт, сообщает пресс-служба Северного флота. 

В соединениях сухопутных и береговых войск Северного флота отработка навыков механиков-водителей по погрузке техники на десантный корабль является одним из основных элементов их подготовки.

Предварительная подготовка к заезду в твиндек БДК поводится на габаритных макетах, созданных на полигонах, автодромах и в учебных центрах бригады морской пехоты и мотострелковых соединений.

Читайте также
Юрий Михайлович Левин: получаю удовольствие от работыВ Мончегорске автогонщики сразятся в ледовых гонках по озеруДорожная полиция разыскивает очевидцев ДТП в МурманскеМодернизация ТОФ предопределит успех всей инвестиционной программы «Норникеля»
Деньги или жизнь? Возле Кильдинстроя попутчик напал на водителя автомобиля«Город - это мы!»: прямая трансляция из Заполярного состоится в субботуПрезидент «Норникеля» Владимир Потанин посетил Норильск с рабочей поездкойВ Мурманской области выявлено 361 нарушение ПДД за суткиМарина Ковтун поздравила кандалакшских пожарных Евгения Корнякова и Валерия Муратова с государственными наградамиВ Мурманске начинается подготовка к «Тотальному диктанту»
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  