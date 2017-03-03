Модернизация ТОФ предопределит успех всей инвестиционной программы «Норникеля»

Модернизация Талнахской обогатительной фабрики Заполярного филиала «Норникеля» предопределит успех всей инвестиционной программы компании, заявил норильским журналистам президент «Норникеля» Владимир Потанин, проинспектировав работы, выполненные в рамках второго пускового комплекса проекта «ТОФ-РФ», сообщает «Таймырский Телеграф».



Напомним, Владимир Потанин 2 марта посетил Норильск с рабочей поездкой.



В рамках 2-ПК в условиях действующего производства фактически была возведена новая фабрика. Главный корпус ТОФ был расширен более чем на 100 м. На фабрике установлено новейшее оборудование, которого еще не было в истории Норильского промышленного района – мельница полусамоизмельчения производства компании Metso Mineral мощностью более 10 млн. тонн руды, современные финские флотомашины, мельницы тонкого измельчения и пр.



Проведена реконструкция семи сгустителей, установлено около 80 насосов различного назначения и многое другое. Проложена и введена в эксплуатацию новая теплотрасса. Построена первая очередь хвостохранилища. Цели реконструкции ТОФ – увеличение объемов переработки руды с 7,6 млн. тонн до 10 млн. тонн в год, рост показателей обогащения и снижение воздействия на окружающую среду.



«Этот проект является очень важным для «Норникеля» не только с точки зрения необходимости его выхода на проектную мощность, но и в дальнейшем он предопределит успех всей инвестиционной программы компании. Именно от того, насколько четко и быстро удастся вывести этот колоссальный комплекс на проектные показатели, будет зависеть скорость и успешность выполнения нашей дальнейшей инвестиционной программы – переход к запуску ТОФ-3 и вообще к образованию на Талнахе мощнейшего и крупнейшего в мире обогатительного металлургического комплекса. Поэтому перед коллективом стоят исключительно важные задачи: люди должны понимать, что от их работы сейчас зависит не только функционирование данного пускового комплекса, но и в значительной степени они сейчас своими руками предопределяют конфигурацию нашего производства на ближайшие 5–7 лет», – сказал Владимир Потанин.



Долгосрочная инвестиционная программа «Норникеля», рассчитанная до 2023 года, должна привести к увеличению объема производства руды в полтора раза, объема обогащения – почти в два раза.



«К 2023 году, когда закончит действие наша программа, и будут полностью осуществлены необходимые инвестиции в размере примерно 1 трлн. руб., мы получим самый крупный в мире отдельно стоящий металлургический комплекс и соответственно самый крупный комплекс по обогащению. Это откроет нам путь к увеличению добычи руды и сохранению лидерских позиций «Норникеля» в индустрии», – подчеркнул Владимир Потанин.



Говоря об экологической политике компании, он подчеркнул: «Про экологические вопросы в НПР много и долго говорили, но только сейчас мы можем сказать, что компания переходит от слов к делу. Это выражается в нескольких вещах. Во-первых, в том, что у нас есть ясное понимание того, как и когда мы достигнем результата – 75-процентного снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Согласно докладу, который компания представила президенту страны, к 2023 году должна быть реализована наша инвестиционная программа. Она основана на глубокой модернизации производства, а экологические проблемы невозможно решать без глубокой модернизации производства, одно следует за другим, поэтому реализация инвестиционной программы, направление на изменение облика нашего промышленного производства неразрывно связано с решением экологической проблемы».



Президент «Норникеля» напомнил, что в инвестиционной программе на решение именно экологических проблем предусмотрено до 250 млн. руб. Важным этапом на этом пути стало закрытие в прошлом году Никелевого завода в Норильске, который ежегодно выбрасывал в атмосферу около 380 тыс. тонн диоксида серы. Для реализации этого масштабного проекта была проведена глубокая реконструкция Надеждинского металлургического завода, на котором теперь перерабатывается дополнительное никельсодержащее сырье. Инвестиции в этот проект составили около 11 млрд. руб., из которых свыше 4 млрд. руб. было направлено на решение социальных вопросов. Закрытие самого старого актива «Норникеля» позволило на 35% снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в черте города Норильска. Следующим шагом в решении экологических вопросов в НПР станет реализация серного проекта, который предусматривает улавливание диоксида серы, основного компонента выбросов «Норникеля» в атмосферу. Улавливаемый SO2 может пойти либо на производство элементарной серы, либо серной кислоты.



«Компания работает и над тем, и над другим вариантом. На сегодня важно сохранять альтернативу. Эффективный вариант можно определить только тогда, когда у вас есть выбор, когда вы не загнаны в угол. Ровно такая задача сейчас стоит перед специалистами компании – найти эффективный способ решения проблем улавливания серы, как через производство серной кислоты, так и через производство элементарной серы. Оба проекта имеют колоссальные риски, поскольку это огромные вложения, сложнейшая технология, и мы говорим об объеме улавливания серы в миллион тонн. С учетом того, что все наше производство, созданное в советское время, не было приспособлено вообще для очистных сооружений – в те времена мы не задумывались над этим – сейчас приходится создавать все это, не прерывая и не сокращая производство», - пояснил он.



Как сообщалось ранее, ожидается, что в третьем квартале года будет получена вся техническая документация по проектам производства элементарной серы и серной кислоты. После этого в «Норникеле» выберут наиболее оптимальный вариант.







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