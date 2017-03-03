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Мошенники трижды обокрали мурманчанина и сказали, что вернут деньги

13:4703 марта 2017Просмотров: 195

В дежурную часть александровской полиции обратился 35-летний житель Гаджиево с заявлением мошенничестве.

Северянин рассказал полицейским, что через социальную сеть заказал запчасти для автомобиля.

23 тысячи рублей в счет оплаты товара мужчина перевел на указанный ему счет банковской карты, но ему позвонил «продавец» и сообщил, что произошла ошибка и ему были предоставлены неверные сведения о номере карты.

Уверив потерпевшего, что ранее оплаченная сумма будет ему возвращена, злоумышленник предоставил данные другой карты, на которую северянин также перевел 23 тысяч рублей.

Затем ему позвонил неизвестный и попросил сообщить реквизиты банковской карты якобы для возврата ошибочно переведенных денежных средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

После того, как он передал неизвестному все данные своей карты, в том числе код безопасности, у северянина со счета банковской карты было похищено еще около 47 тысяч рублей.

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