Мурманская школа привлечена к ответственности за травму ученицы на уроке физкультуры

Прокуратура Ленинского округа установила, что 14 декабря 2016 года на уроке физкультуры ученица 4 класса МБОУ СОШ № 41 получила травму позвоночника в результате падения с турника.

В ходе проверки было установлено, что образовательной организацией не было предпринято должных мер к безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений, что привело к причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетней.

По возбужденному прокуратурой делу об административном правонарушении МБОУ СОШ № 41, признано виновным в нарушении гарантированного законом права обучающейся на охрану жизни и здоровья с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 руб, сообщает прес-служба прокуратуры Мурманской области.

Напомним, что утром 14 декабря 2016 года, на уроке физкультуры, в общеобразовательной школе, 10-летняя девочка, упражняясь на перекладине, которая не была закреплена надлежащим образом, упала и получила травму позвоночника.