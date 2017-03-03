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Мурманская школьница повредила спину, школу оштрафовали на 50 тысяч рублей

20:0703 марта 2017Просмотров: 674

В декабре прошлого года в 41 мурманской школе девочка получила травму позвоночника. Сегодня областная прокуратура сообщила, что виновной в причинении вреда здоровью одной из её учениц является школа.

Напомним, это произошло 14 декабря 2016 года. На уроке физкультуры 10-летняя девочка упала вместе с турником. Осмотр и последующая экспертиза показали, что конструкция турника разболталась.

Прокуратура Ленинского округа возбудила дело об административном правонарушении. Мировой суд признал школу виновной и назначил штраф в размере 50 000 рублей.

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