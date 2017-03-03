Мурманский аэропорт потратит 138 миллионов рублей на новую технику

Уходящая зима оказалась щедрой на снегопады и метели, а северяне – на критику в адрес дорожников и аэропорта «Мурманск». За два месяца главной воздушной гавани Заполярья пришлось приостанавливать свою работу пять раз из-за разбушевавшейся погоды, и это не считая многочисленных задержек рейсов.

«За 12 лет, что я здесь работаю, так часто аэропорт никогда не закрывался. Эта зима проверила на прочность и технику, и людей. Персонал – молодец! – выдержал, а вот техника подвела», - признается технический директор аэропорта «Мурманск» Максим Игоревич Шевелев.

Только в декабре в пределах аэропорта выпала тройная норма осадков, которые чередовались с дождями и частыми оттепелями.

Для аэродрома такая погода считается самой сложной: надо не только убрать снег, но и ликвидировать скользкость на взлетно-посадочной полосе.

«С начала зимы мы уже использовали 280 тонн противогололедного реагента. И при этом холода еще не отступили. Чтобы поддержать требуемый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, за март-апрель потратим еще порядка 60 тонн. Это огромные расходы, если учесть, что тонна реагента обходится нам в 50 тысяч рублей. В соответствие с нормативными документами по содержанию взлетно-посадочной полосы мы трудились в патрульном режиме, иными словами безостановочно. Как и положено, на уборку выезжали с первыми снежинками и не уходили до тех пор, пока осадки не прекращались. Но «белые мухи» падали целыми сутками и людям приходилось менять друг друга прямо на взлетно-посадочной полосе, - рассказывает Максим Шевелев.

Если в обычный день на смену выходит не менее десяти водителей спецавтомобилей, трех машинистов бульдозера и автогрейдера и четырех аэродромных рабочих, то в условиях аномальных снегопадов, штат усиливали еще двумя шоферами.

Вывести на работу большее количество Максим Шевелев, конечно, мог, но автопарк не позволял. Так, что исходили из принципа достаточной разумности.

И, тем не менее, люди входили в положение и работали без выходных. А вот техника, которая и вовсе трудилась в круглосуточном режиме, выходила из строя. Приходилось оперативно собирать ремонтные бригады, и возвращать технику на линию.

«Результаты работы этой аномально снежной зимы были проанализированы и сделаны соответствующие выводы, в частности мы запланировали приобретение новой высокопроизводительной спецтехники. На эти цели уже выделены деньги – порядка 138 миллионов рублей – и проведены несколько конкурсов», - говорит Максим Игоревич.

В ближайшее время автопарк аэропорта «Мурманск» пополнится шнекороторным снегоочистителем для оперативной уборки снежных валов с взлетно-посадочной полосы и двумя снегоуборщиками Vammas, выпускаемых на базе Mercedes-Benz и оборудованных продувкой сжатым воздухом, отвалом для уборки снега и высокоскоростной щеткой.

Именно такие машины используют в крупных аэропортах таких как, например, «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Но это далеко не все. Сейчас служба аэродромного обеспечения полетов готовится принять мощный фронтальный погрузчик с объемом ковша 4 куба.

Для сравнения: в кузов самосвала помещается около 10 кубов снега, а значит, загрузить его новичок сможет, буквально дважды взмахнув ковшом. Также будет приобретен новый противообледенительный автомобиль для обработки воздушных судов.

Имеющаяся машина служит аэропорту «Мурманск» с 2010 года, но в декабре временно вышла из строя. Неисправность устранили за четыре часа, но рейсы пришлось задержать. Чтобы избежать повторения подобной ситуации, решили закупить еще один автомобиль, сообщает пресс-служба мурманского аэропорта.

«Это все очень дорогая техника, нужны соответствующие инвестиции. К счастью, пока все складывается хорошо. В планах на 2018 год есть приобретение еще нескольких современных снегоуборочных автомобилей Vammas, но это, как говорится, дело будущего. Предпринятые сегодня меры позволят грядущей зимой если не совсем исключить закрытие аэропорта – никакая техника не сможет повлиять на нелетную погоду, даже при технически готовой взлетно-посадочной полосе – то, по крайней мере, максимально сократить время очистки ВПП и перрона и не приемные часы аэродрома», - подчеркивает Максим Шевелев.

Кстати, списывать старые машины, среди которых есть и пенсионеры 1991 и 1993 годов выпуска морально устаревшие и физически уставшие, в аэропорту «Мурманск» пока не торопятся.

Максим Шевелев и его подчиненные хотят сначала убедиться в надежности новичков и только потом оптимизировать автопарк, отправив старичков на заслуженный отдых.