Нарисуйте корпоративные ценности «Норникеля»!

«Норникель» объявил творческий конкурс «Символы наших ценностей», который позволит его участникам войти в историю компании.



Сотрудникам компании и дочерних обществ, членам их семей, друзьям и единомышленникам предлагают создать эскизы эмблем главных корпоративных ценностей.

Как рассказала Kn51 руководитель проекта по развитию корпоративной культуры «Норникеля» Марина Войтенко, эти корпоративные ценности помогают коллективу продуктивно работать, дают силы справляться со сложностями, если они возникают, и для новых достижений.

- «Норникель» - это компания с невероятной историей первопроходца. Важно быть причастным ко всему хорошему, что делает предприятие, быть продолжателем истории, - подчеркнула Марина Войтенко. - Корпоративные ценности создали сами сотрудники компании. Их выделили на основании масштабного исследования, в которое входили опросы и анкетирование сотрудников предприятия. В нем приняли участие более 3 тысяч человек, они предложили порядка 80 корпоративных ценностей. В результате выделили 6 основных: надежность, ответственность, эффективность, развитие, профессионализм и сотрудничество.

Эти ценности стали лейтмотивом нового бренда «Норникеля», который компания представила летом 2016 года. Сами же корпоративные ценности остались без графического воплощения.

- Конечно, можно было бы пригласить профессиональных художников и с их помощью создать новые эмблемы, - отмечает Марина Войтенко. - Но мы хотим, чтобы именно сотрудники компании и все, кто к ней причастен, поработали над эскизом новых эмблем, вложили в них свою душу и сердце. Так пришла идея организовать конкурс «Символы наших ценностей». Я уверена, что у нас на предприятиях трудится много талантливых людей, которые смогут нарисовать замечательные эмблемы. Кстати новость о начале конкурса «просочилась» еще до его объявления. Первый рисунок мы получили из норильского региона еще за неделю до старта - 22 февраля. Так что начало положено.

Стать участником конкурса просто: необходимо нарисовать эскиз эмблемы нескольких или всех корпоративных ценностей «Норникеля», отсканировать или сфотографировать рисунки и до 1 апреля отправить по электронной почте values@nornik.ru. В письме следует указать свои контактные данные: фамилию, имя, отчество, предприятие, подразделение, должность, адрес электронной почты и номер телефона для связи. Поступившие эскизы рассмотрит экспертное жюри. Лучшие работы будут выявлять и сами работники компании, отдавая голоса за понравившиеся работы в онлайн-голосовании.

- Лучшие эмблемы корпоративных ценностей планируется использовать при изготовлении печатной, рекламной, сувенирной продукции. Они будут размещаться в презентациях и других электронных документах, имеющих отношение к корпоративной культуре, - отметила Марина Войтенко. - Победителей конкурса ждут призы. Какие? Пока оставим это в секрете. Главный приз - это возможность попасть в историю «Норникеля».





