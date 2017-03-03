Очистка Кольского залива от затонувших судов начнется летом

Работы по очистке Кольского залива в Мурманской области от затонувших и брошенных судов начнутся летом 2017 года, сообщили в региональном правительстве.

«Уже летом 2017 года планируется приступить к практическому выполнению работ. В настоящее время проект очистки залива находится на государственной экологической экспертизе», - уточнили в региональном правительстве.

Как заявил на заседании рабочей группы «Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов» в составе государственной комиссии по вопросу развития Арктики заместитель мурманского губернатора Евгений Никора, на сегодняшний день программа очистки Кольского залива является уникальным проектом, единственным не только в Арктической зоне, но и в России в целом.

К настоящему времени уже выполнен водолазный осмотр, собраны исходные данные, разработан соответствующий проект, проведены общественные слушания, в результате которых проект был одобрен и поддержан населением, сообщает ТАСС.

И летом проект вступит в практическую фазу. Сколько продлятся работы по очистке залива, пока не уточняется.