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Откуда дровишки? В Мурманской области проверят древесину на законность происхождения

10:0003 марта 2017Просмотров: 142

В соответствии с постановлением губернатора Мурманской области с 1 марта по 30 апреля 2017 года на землях государственного лесного фонда на территории Мурманской области будет проводиться межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лесовоз» (операция «Лесовоз»).

Операция «Лесовоз» проводится в целях организации и обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства, обеспечения противодействия криминализации лесопромышленного комплекса Мурманской области.

Мероприятие также направлено на выявление правонарушений в сфере незаконной заготовки и оборота древесины, а также перекрытие каналов транспортировки незаконно заготовленной древесины на территории Мурманской области.

В проведении операции «Лесовоз» задействованы все государственные лесные инспектора Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и подведомственных учреждений - лесничеств, а также должностные лица Управления Росгвардии по Мурманской области, территориальных органов Управления МВД России по Мурманской области, в том числе подразделений ГИБДД и иных контрольно-надзорных органов.

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