Подробности о массовом отравлении детей в поселке Титан

В детском саду поселка Титан одновременно отравились более тридцати детей.

У всех обнаружена острая кишечная инфекция. Детей осмотрели врачи Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Жизни ребят ничего не угрожает.

Сергей Свинин, и.о. главы Кировского района: «В 12 дня за помощью обратились 16 детей. 4 из них обслужены амбулаторно и 12 на дому. Госпитализированных нет. В настоящий момент Роспотребнадзор проводит проверку и выявление причин отравления. Конкретные причины будут выявлены по результатам анализов».

Других случаев отравления в Титане, кроме как в детском саду, не было. В администрации района выразили надежду, что больше пострадавших от инфекции не будет.

Напомним, что из 83 воспитанников садика из-за остро-кишечной инфекции не пришел 31 ребенок. Детей осмотрели врачи Апатистко-Кировской центральной городской больницы.

По указанию прокурора Мурманской области Василия Щербакова кировская прокуратура проводит проверку.