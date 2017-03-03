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Президент «Норникеля» Владимир Потанин посетил Норильск с рабочей поездкой

10:5603 марта 2017Просмотров: 62

Президент «Норникеля» Владимир Потанин 2 марта приехал в Норильск.

Руководитель компании проинспектировал ход модернизации Талнахской обогатительной фабрики Заполярного филиала «Норникеля», сообщает «Таймырский Телеграф».

Он также ознакомился с работой открывшейся на днях в фойе АБК ТОФ передвижной выставки «Лето на плато Путорана», организованной ЗФ компании совместно с «Заповедниками Таймыра». Более 60 фоторабот дают уникальную возможность увидеть многообразие природных заповедников и ландшафтов на удаленных участках знаменитого плато Путорана.

После  президент осмотрел  открывшийся при поддержке компании Центр развития личности «СТАРТ» (ул. Лауреатов,37). Вечером Владимир Потанин встретится с молодыми специалистами ЗФ «Норникеля» и предприятий РОКС компании.

3 марта планируется посещение Владимиром Потаниным корпоративного университета «Норильский никель». Также он примет участие в совещании по вопросам организации пассажирских перевозок в период реконструкции взлетно-посадочной полосы ООО «Аэропорт «Норильск».

4 марта Владимир Потанин в составе команды легенд российского хоккея выйдет на лед Дворца спорта «Арктика». Звезды, в числе которых Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Могильный, проведут благотворительный матч с норильской командой Ночной хоккейной лиги, которая успешно прошла официальную регистрацию. Исторический матч начнется в 18 часов.



Фото Таймырский Телеграф

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