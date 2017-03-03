Роддом в Мурманске объединят с больницей, но не закроют

Закроют ли третий родом в Мурманске, зачем его объединяют с больницей, будут ли сокращения среди врачей? Слухов по поводу реорганизации системы здравоохранения ходит много, в социальных сетях они обрастают новыми домыслами. Ситуация накаляется, от недоставка информации люди нервничают… И вот мы - журналисты ТВ-21 решили расставить все точки над И - и получить ответы на все вопросы людей. Вот какой получился разговор.

В открытой редакции телекомпании ТВ-21 - представители регионального минздрава, руководители двух родильных домов, главный врач городской больницы. Им держать ответ. А вопросы задают молодые мамы - представительницы инициативных групп горожан, которые волнуются о судьбе медицинских учреждений.

Юлия Черничук, представитель инициативной группы матерей: «Из-за чего возникли эти слухи - вопрос с реорганизацией, со слиянием, и неважно третьего роддома или еще чего то - это все имеет острый социальный резонанс».

В прошлом году инициативной группе молодых мам удалось добиться возобновления работы детской поликлиники в Росте. Нервов было потрачено немало, но женщин все же услышали, и сейчас родителям не приходится возить детей к врачам в другой район.

Ирина Варфоломеева, представитель инициативной группы матерей: «Все замечательно, огромное спасибо, мало кто верил, что получится нам прийти к общему мнению, знаменателю, что дети будут получать помощь, спасибо огромное еще раз».

Казалось бы проблема решена, но появились слухи, что детские кабинеты просуществуют недолго, что есть планы их все таки закрыть. И вот ответ.

Людмила Ушакова, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Закрывать никто ничего не собирается, я не знаю, с какой целью для чего опять будоражат мам. Ничего не планируется.

А недавно у горожан появились новые опасения - в связи с намерением минздрава объединить третий роддом с городской больницей. Сразу же возникли подозрения, что его закроют совсем, оставшиеся будут переполнены. Главврач больницы, к которой присоединяется роддом, заявляет, что это домыслы.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманской больницы скорой медицинской помощи: «Роддом останется отдельным структурным подразделением и никто его с этого места не собирается переносить. Что произойдет после реорганизации? Третий роддом останется третьим роддомом».

Светлана Корсакова, и.о. главного врача родильного дома №3: «У нас обстановка в коллективе спокойная и все происходит, действительно за два месяца 291 родов. Что же изменится? Для чего все эти перемены? Будут ли сокращения медицинского персонала? Вопросов немало. Зарплата главного врача порядка ста тысяч рублей, по году с надбавками почти два миллиона. Вот она экономия, а на людях, на медицинском персонале никто экономить не будет».

По словам участников встречи, если третий родом и закроется, то всего на пару недель - на плановую помывку. А летом его докторам придется работать с двойной нагрузкой, так на ремонт встанет первый родильный дом.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманской больницы скорой медицинской помощи: «Будет ремонтироваться система вентиляции, это максимально, потому что огромные проблемы по системе вентиляции и будут ремонтироваться некоторые палаты».

Александр Залесный, заместитель главного врача Мурманской больницы скорой медицинской помощи: «Мы сейчас все больше пропагандируем совместные роды, а если совместные, значит должен быть отдельный зал, некрасиво если два мужа сидят и так далее, мы движемся к пациенту - точно так же и коечное отделение - сейчас мы идем к тому, чтобы не 4 женщины лежали в палате, а две».

Ее одна проблема, которая волнует молодых мам - женские консультации, как попасть к врачу. Особо напряженная ситуация - опять-таки в Росте. В минздраве об этом знают, ищут решение.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманской больницы скорой медицинской помощи: «Женская консультация перинатального центра, я думаю, с 1 апреля будет присоединена в городской больнице и вы решите наши проблемы? Нет быстро никто никуда не решит».

Основная проблема - кадровая. Врачей акушеров-гинекологов просто нет, минздрав пытается заманить докторов из других регионов - зарплатами, надбавками, жильем, но не все соглашаются.

Анна Туркина, представитель инициативной группы матерей: «Еще остается вопрос получения детского питания для деток, можно ли это как то организовать у нас там на месте?»

Вопросов много, некоторые проблемы решились сразу же, на встрече. А она продолжалась почти два часа. Как отметили представители инициативной группы матерей, «мы убедились, что представители Минздрава готовы идти на диалог и отвечать на самые сложные вопросы».

Договорились встречаться чаще, чтобы не было ни малейшего повода для возникновения новых слухов и домыслов.