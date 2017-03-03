Российские ученые вывели и запатентовали почти тысячу новых сортов растений

Минсельхоз сформировал Государственный реестр селекционных достижений на 2017 год. С начала года, как пояснили в минсельхозе, в реестр уже внесено 858 новых сортов и гибридов овощных, кормовых, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур, кукурузы, картофеля и винограда.

А всего в Госреестре зарегистрировано более 20 тысяч сортов. Как пояснила «РГ» помощник руководителя Федерального агентства научных организаций, доктор сельскохозяйственных наук Екатерина Журавлева, в реестр вносятся только те сорта растений, которые прошли все необходимые лабораторные испытания, получили патенты и их можно высаживать в почву.

Заказывают разработку новых культур, как уточнили в Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений, как крупные компании, так и фермерские хозяйства. В России сегодня работают сотни научно-исследовательских институтов, которые готовы создавать опытные образцы сельхозкультур. А вот станут ли эти образцы промышленными, зависит уже от самих заказчиков и производителей, сообщает Российская газета.