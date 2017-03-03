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Школьники прошли тест на профпригодность сотрудника газеты «Кировский рабочий»

13:0003 марта 2017Просмотров: 122

2 марта в Кировском историко-краеведческом музее прошло необычное мероприятие  «Редакция «Кукисвумчоррский рабочий». В музей пришли кировские ученики   школы № 5, воспитанники военно-патриотического клуба «Память», руководителем которого является Ольга Ивановна Бреус – учитель истории.

Мероприятие развивалось по сценарию приема на работу в редакцию газеты «Кукисвумчоррский рабочий», распределение ролей рабочей специальности: корреспондентов, корректоров, наборщиков текстов, художников.

Для того, чтобы быть принятым на работу в редакцию, участникам нужно было пройти тест на профпригодность: написать диктант, расшифровать аббревиатуры (ВЧК, СССР, ДОСААФ и т.д.), назвать имена  деятелей политики, науки, культуры – тех людей, с именами которых связана история города.

Все участники успешно прошли тестирование и были приняты на работу.  Главный редактор – Анастасия Волынец (методист музея), вручила каждому удостоверение работника редакции. После чего участники выбрали для себя специальности и начали трудиться над выпуском газеты «Кукисвумчоррский рабочий».

«Редакция «Кукисвумчоррский рабочий» - проект музей, который был запущен с 1 января 2017 года.

Название редакции было выбрано по месту  расположения музея –  м/н Кукисвумчорр. Посетители могут  познакомиться с историей работы редакции в 30-е гг. и погружает их в рабочую атмосферу того времени.



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