Школьники прошли тест на профпригодность сотрудника газеты «Кировский рабочий»

2 марта в Кировском историко-краеведческом музее прошло необычное мероприятие «Редакция «Кукисвумчоррский рабочий». В музей пришли кировские ученики школы № 5, воспитанники военно-патриотического клуба «Память», руководителем которого является Ольга Ивановна Бреус – учитель истории.



Мероприятие развивалось по сценарию приема на работу в редакцию газеты «Кукисвумчоррский рабочий», распределение ролей рабочей специальности: корреспондентов, корректоров, наборщиков текстов, художников.



Для того, чтобы быть принятым на работу в редакцию, участникам нужно было пройти тест на профпригодность: написать диктант, расшифровать аббревиатуры (ВЧК, СССР, ДОСААФ и т.д.), назвать имена деятелей политики, науки, культуры – тех людей, с именами которых связана история города.

Все участники успешно прошли тестирование и были приняты на работу. Главный редактор – Анастасия Волынец (методист музея), вручила каждому удостоверение работника редакции. После чего участники выбрали для себя специальности и начали трудиться над выпуском газеты «Кукисвумчоррский рабочий».



«Редакция «Кукисвумчоррский рабочий» - проект музей, который был запущен с 1 января 2017 года.



Название редакции было выбрано по месту расположения музея – м/н Кукисвумчорр. Посетители могут познакомиться с историей работы редакции в 30-е гг. и погружает их в рабочую атмосферу того времени.







