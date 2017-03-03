Спецслужбы Норвегии переезжают из Киркенеса в Вадсё

В небольшой приграничном Киркенесе на протяжении долгого времени находилась норвежская военная разведка: несколько служб и технических объектов.

Теперь подразделения разведки переводится в Вадсё. Город находится дальше от границы с Россией.

В среду представители службы прибыли в Киркенес, чтобы проинформировать сотрудников о принятом решении.

Киркенесские службы подчиняются новой станции «Варангер», включающей Киркенес и Вадсё, информирует сайт Вооружённых Сил Норвегии.

«Военная станция «Варангер» – станция прослушивания и наблюдения. Кроме того, она отвечает за административное и материально-техническое подразделение и пункт сбора информации в Викшофьелле».