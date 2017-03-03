Телепрограмма на 4 марта (суббота)

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 04 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Крошка Енот.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Цареубийца. Художественный фильм (12+)

СССР, Великобритания. 1991 г.

Историческая драма.

В ролях: Малкольм МакДауэлл, Олег Янковский, Армен Джигарханян, Юрий Шерстнев, Ольга Антонова, Анжела Пташук, Виктор Сеферов, Дарья Майорова, Евгения Крюкова, Алена Теремизова.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге без суда и следствия был убит отрекшийся от престола Николай II вместе с женой, дочерьми и неизлечимо больным наследником. О событиях той страшной ночи спустя несколько десятилетий рассказывает «очевидец» — бывший зэк, а ныне старожил психиатрической больницы, считающий себя цареубийцей.

12:17 Познавательная программа (12+)

Что такое человеческая память?

Что такое звуковые частоты?

12:31 Основной элемент. Цифровая эпидемия. Документальный цикл (16+)

Компьютеры, которые когда-то создавались исключительно для блага человека, теперь могут нести реальную угрозу. В век информационных технологий преступникам вовсе не надо с автоматами вламываться в банки или закладывать бомбы, рискуя быть пойманными. В их руках куда более грозное оружие, которое позволяет им действовать на расстоянии.

13:00 Тайный игрок. Художественный фильм (16+)

Великобритания, Ирландия. 2012 г.

Триллер.

В ролях: Клайв Оуэн, Джиллиан Андерсон, Эйдан Гиллен, Донал Глисон.

После неудачной попытки теракта в метро британские спецслужбы ловят молодую женщину - участницу Ирландской Республиканской Армии. Агент по имени Мак вынуждает её стать информатором. У женщины маленький сын, а братья - бойцы ИРА, и, по мере раскрытия спецслужбам планов Армии, на неё падает всё больше подозрений…

14:44 Познавательная программа (12+)

Что мы знаем о снежном барсе?

Как добывается уголь?

15:00 Угрозы современного мира. Невидимая опасность. Документальный цикл (16+)

Рак, врожденные уродства, депрессия, аллергия, исчезновение видов, мутации, бесплодие. Вот цена, которую человек платит за технический прогресс. Как излучения действуют на живой организм? Какие бытовые приборы наиболее опасны? Сможем ли мы защитить себя от глобальной электромагнитной угрозы?

15:30 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Крошка Енот.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Основной элемент. Страх. Документальный цикл (16+)

Страх в гены человека заложила эволюция. Боязнь приближаться к краю высоких скал и обрывов тысячелетиями помогает избегать смерти. В момент опасности внимание концентрируется на источнике угрозы. За считанные секунды организм должен принять решение, которое поможет ему спастись. Но что бывает, когда страх выходит из-под контроля?

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Шоу «Без страховки». Выпуск 1 (16+)

Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.

20:17 Познавательная программа (12+)

Что такое человеческая память?

Что такое звуковые частоты?

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Твоя рука в моей руке. Художественный фильм (18+)

Франция. 2012 г.

Мелодрама.

В ролях: Валери Лемерсье, Жереми Элькайм.

Прогулки со скейтбордом по парижским улицам - отдушина для шалопая Иоакима. Скучная работа в мастерской, вынужденное проживание в доме замужней сестры. А героиня фильма - Элен Маршаль - совершенно типичная в своей изысканности и даже надменности француженка. Случайная встреча двоих в Опере, невинный поцелуй в темноте, колдовской разряд и невиданное влечение одного к другому. Их тянет теперь, словно магнитом, им невыносимо быть порознь. И даже движения обоих становятся словно синхронными. Так незримое притяжение душ и чарующее биение сердец готово дать начало волшебному чувству...

22:35 Влад Листьев. Жизнь быстрее пули. Документальный фильм (12+)

Этот фильм — портрет Владислава Листьева, который, без преувеличения, был героем своего времени. Его нет с нами более 20 лет, но имя Влад до сих пор не требует добавления фамилии. За 8 лет работы на телевидении Листьев изменил нашу жизнь. Его внутренняя свобода оказалась созвучной переменам, происходившим в наших умах и сердцах. Но за видимой всем легкостью и успешностью была и другая сторона его жизни – с чередой трагических и фатальных событий. Гибель отца, потеря матери, смерть двух сыновей, семейная неустроенность, тяжелые расставания, угрозы и предчувствие собственной гибели… В фильме принимают участие вдова Альбина Назимова, коллеги и друзья Иван Демидов, Леонид Якубович, Александр Любимов, Анатолий Лысенко, Константин Эрнст, Дмитрий Крылов, Валдис Пельш, Игорь Угольников, Леонид Ярмольник, Юрий Николаев, Татьяна Дюжикова, Елена Карпова, Дмитрий Лиханов, Леонид Парфёнов, сын от второго брака Александр Листьев.

23:30 Цареубийца. Художественный фильм (12+)

СССР, Великобритания. 1991 г.

Историческая драма.

В ролях: Малкольм МакДауэлл, Олег Янковский, Армен Джигарханян, Юрий Шерстнев, Ольга Антонова, Анжела Пташук, Виктор Сеферов, Дарья Майорова, Евгения Крюкова, Алена Теремизова.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге без суда и следствия был убит отрекшийся от престола Николай II вместе с женой, дочерьми и неизлечимо больным наследником. О событиях той страшной ночи спустя несколько десятилетий рассказывает «очевидец» — бывший зэк, а ныне старожил психиатрической больницы, считающий себя цареубийцей.

01:12 Угрозы современного мира. Невидимая опасность. Документальный цикл (16+)

Рак, врожденные уродства, депрессия, аллергия, исчезновение видов, мутации, бесплодие. Вот цена, которую человек платит за технический прогресс. Как излучения действуют на живой организм? Какие бытовые приборы наиболее опасны? Сможем ли мы защитить себя от глобальной электромагнитной угрозы?

01:40 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Я – Петрушка! (Фильм ТК «Первый Мытищинский», г.Мытищи). Трехсотлетняя история Петрушки в России прервалась в 30-ых годах прошлого столетия – кукла исчезла с наших улиц и площадей. Следом из русской культуры постепенно исчезло все, что было связано с этим некогда поистине всенародным персонажем. Актер-кукольник Анатолий Архипов сегодня - единственный россиянин, в совершенстве владеющий секретами старинного театрального зрелища. Станет ли он последним?

Капсула времени (Фильм ТРК «Лангепас», г. Лангепас). Этот фильм – «машина времени», которая отправляет на 35 лет в прошлое и на 20 лет в будущее. На примере маленького города нефтяников под названием Лангепас показана, по сути, история новой России. Лента основана на самом ценном, что может быть у телекомпании, - на видеоархиве. Редкие кадры советской кинохроники, перестройка, лихие 90-е… Журналистская удача - герой-строитель из советского документального фильма, чьи слова стали пророческими. Этот телевизионный рассказ стал посланием потомкам. Фильм нужно обязательно досмотреть до конца и увидеть неожиданный финал.

02:38 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Линия горизонта. Высоко в горах, где нет ни дорог и населенных пунктов, и вы можете попасть только по воздуху летом и на замерзшей реке в зимнее время, живут монахи. Этот фильм показывает несколько дней своей жизни - почему они отошли от цивилизации.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Этот неугомонный Чилингаров. Документальный фильм о полярном исследователе, Герое России Артуре Чилингарове.

На дне. И синея море сколыбалося. Около 35 лет строится Богучанская ГЭС. Гибнет река, рыба ценнейших пород, звери и тайга. Научные изыскания здесь не проводились, учредители живут на Кипре, им безразлична судьба Байкала и то, как будут выживать люди, выселенные против воли. А пока ангарцы доживают последние часы «на дне» будущего моря.

Память сердца. О Великой Отечественной войне написаны тома. Но есть тема, о которой до сих пор сказано до обидного мало, - дети войны. Впрочем, они и детьми побыть почти не успели – война лишила их детства. Взамен же с лихвой отмерила испытаний не по возрасту: похоронки на отцов, бомбёжки, голод, эвакуация, непосильная работа в поле или у станков…