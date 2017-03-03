Телепрограмма на 5 марта (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 05 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

Информационно-аналитическая программа «Место встречи - ТВ-21» обращается к наиболее значимым событиям жизни региона и России. Актуальные темы, компетентные собеседники, острые вопросы о том, что волнует северян, – всё это вызывает зрительский отклик.

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

09:50 Познавательная программа (12+)

В мире сказок.

10:00 12 стульев. 1, 2 серии. Художественный фильм (12+)

СССР. 1971 г.

Комедия.

В ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Наталья Воробьева, Гликерия Богданова-Чеснокова, Нина Гребешкова, Юрий Никулин, Наталья Варлей, Клара Румянова.

Знаменитая экранизация одноименного романа Ильфа и Петрова. Ипполит Матвеевич Воробьянинов, зять некогда богатой графини, оказывается у постели умирающей тещи, где становится свидетелем невероятного признания: все свои драгоценности она спрятала в одном из стульев мебельного гарнитура. Старуха умирает, и все ее имущество уходит на аукцион. У Ипполита есть шанс выкупить гарнитур, но по скудоумию он пропивает деньги, и 12 стульев разъезжаются по стране. Судьба сводит Воробьянинова с неким Остапом Бендером – по его уверению, величайшим мыслителем и комбинатором всех времен. Парочке охотников за сокровищами противостоит святой отец Федор, знающий тайну сокровищ...

12:45 Шоу «Без страховки». Выпуск 1 (16+)

Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.

15:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

15:47 Познавательная программа (12+)

В мире сказок.

15:54 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Основной элемент. Время внутри нас. Документальный цикл (16+)

Мы считаем себя слишком развитыми, чтобы руководствоваться природными инстинктами. Но это не мешает им руководить нами. Люди чаще всего рождаются и умирают ранним утром, ставят рекорды в районе 4 часов вечера и легче переносят боль в 2. Так же как у петухов, коров и рыб, работа нашего организма подчинена нашим внутренним биологическим часам. И мы можем либо игнорировать механизм, который оттачивался миллионы лет, либо начать получать от него выгоду.

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Алексей Гоман (12+)

Мурманчанин Алексей Гоман в 2004 году стал победителем Всероссийского телевизионного конкурса «Народный артист» и остался в Москве. Началась его походная жизнь: съёмки, гастроли, концерты… Музыкальная тусовка ничуть не испортила Алексея, наоборот, его романтическая натура периодически жаждет тишины, уединения, осмысления жизни. «Народный артист» не заболел звёздной болезнью, остался искренним и тонко чувствующим человеком. Он очень ценит своего старшего брата Евгения и с удовольствием приезжает в Мурманск, чтобы подарить своё творчество землякам.

17:47 Познавательная программа (12+)

Египетская мумификация.

Покорение Марса.

18:00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна. Запись 2012 г. (16+)

Все звезды российской эстрады собрались в Кремлевском дворце, чтобы вспомнить маэстро - народного артиста СССР Арно Бабаджаняна. "Многие годы я работал с Арно. Он был так влюблен в жизнь, так добр, и, по-моему, его музыка рождалась из этой доброты", - вспоминает поэт Андрей Дементьев. Благодаря таланту Арно Бабаджаняна многие стихи, на которые он написал музыку, стали замечательными песнями. Они по праву вошли в золотой фонд классики жанра, их исполняли и исполняют как признанные мэтры нашей эстрады, так и их молодые коллеги.

19:28 Влад Листьев. Жизнь быстрее пули. Документальный фильм (12+)

Этот фильм — портрет Владислава Листьева, который, без преувеличения, был героем своего времени. Его нет с нами более 20 лет, но имя Влад до сих пор не требует добавления фамилии. За 8 лет работы на телевидении Листьев изменил нашу жизнь. Его внутренняя свобода оказалась созвучной переменам, происходившим в наших умах и сердцах. Но за видимой всем легкостью и успешностью была и другая сторона его жизни – с чередой трагических и фатальных событий. Гибель отца, потеря матери, смерть двух сыновей, семейная неустроенность, тяжелые расставания, угрозы и предчувствие собственной гибели… В фильме принимают участие вдова Альбина Назимова, коллеги и друзья Иван Демидов, Леонид Якубович, Александр Любимов, Анатолий Лысенко, Константин Эрнст, Дмитрий Крылов, Валдис Пельш, Игорь Угольников, Леонид Ярмольник, Юрий Николаев, Татьяна Дюжикова, Елена Карпова, Дмитрий Лиханов, Леонид Парфёнов, сын от второго брака Александр Листьев.

20:22 Познавательная программа (12+)

Что такое человеческая память?

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Кукла. Художественный фильм (16+)

Канада, США. 2015 г.

Ужасы, триллер.

В ролях: Лорен Кохэн, Руперт Эванс, Джеймс Расселл, Джим Нортон, Диана Хардкэсл, Бен Робсон, Джетт Клине, Лили Патер, Мэттью Уолкер, Стефани Николь Лемелин.

Благополучная английская семья нанимает для своего сына американскую няню. Приехав на новое место работы, няня обнаруживает, что её подопечный вовсе не настоящий мальчик, а кукла в человеческий рост, с которой обращаются, как с живым человеком. Но тревожные события, происходящие после того, как няня нарушает установленные строгие правила, заставляют её поверить в то, что кукла действительно может быть живой.

22:43 Александр Зацепин. Мне уже не страшно. Документальный фильм (16+)

Его песни знает и поет вся страна. О нем снято много фильмов, и, кажется, рассказано все. Он предпочитает не распахивать душу, не говорить о личном. В этом фильме мы впервые покажем тонкого, ранимого, искреннего Зацепина, расскажем о главных женщинах в его жизни, его музах. О его непростых отношениях с первой женой Ревмирой и сыном Женей, который, как и отец, собирался стать композитором, но рано ушел из жизни из-за тяжелой болезни. Расскажем, почему успешный советский композитор решил эмигрировать на запад, почему так рвался в США и как оказался Париже, а затем в Женеве.

Мы специально приехали в Женеву, где сейчас живет Зацепин. Именно там, вдали от Родины, все видится яснее и четче. Может поэтому интервью получилось таким откровенным и эмоциональным…

23:40 Твоя рука в моей руке. Художественный фильм (18+)

Франция. 2012 г.

Мелодрама.

В ролях: Валери Лемерсье, Жереми Элькайм.

Прогулки со скейтбордом по парижским улицам - отдушина для шалопая Иоакима. Скучная работа в мастерской, вынужденное проживание в доме замужней сестры. А героиня фильма - Элен Маршаль - совершенно типичная в своей изысканности и даже надменности француженка. Случайная встреча двоих в Опере, невинный поцелуй в темноте, колдовской разряд и невиданное влечение одного к другому. Их тянет теперь, словно магнитом, им невыносимо быть порознь. И даже движения обоих становятся словно синхронными. Так незримое притяжение душ и чарующее биение сердец готово дать начало волшебному чувству...

01:11 Телегазета (12+)

01:30 Основной элемент. Страх. Документальный цикл (16+)

Страх в гены человека заложила эволюция. Боязнь приближаться к краю высоких скал и обрывов тысячелетиями помогает избегать смерти. В момент опасности внимание концентрируется на источнике угрозы. За считанные секунды организм должен принять решение, которое поможет ему спастись. Но что бывает, когда страх выходит из-под контроля?

02:00 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Пещерный монастырь на горе Брык (Фильм ГТРК «Ставрополье», г. Ставрополь). Ставропольский край – это не только богатые урожаи и минеральные воды. На этой земле происходило множество исторических событий, а легендарные завоеватели вершили судьбы великих народов. Фильм рассказывает о пещере, в которой древние монахи-отшельники укрывались от гонителей-римлян. Не все краеведы знают об этом месте.

Хроники пропавшего штурмовика (Фильм ТРК «Губерния», г. Самара). Самара, окраина города. При прокладке газовой трубы рабочие ударяют ковшом о металл. То, что они увидели, стало если не сенсацией, то, несомненно, историческим событием. Оказывается, долгие годы прямо около оживленной трассы, на глубине 2,5 метров лежал боевой самолет времен Великой Отечественной Войны - ИЛ-2. Откуда он мог взяться в тылу, в запасной столице? Воздушных боев над нашим городом никогда не было. Так что же произошло с крылатой машиной? Кто ею управлял? Куда держали курс? Вопросов в этой истории много. Клубок тайн распутаем вместе с телезрителями.

02:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Глендониты – поморские рогульки. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Канинский тупик. В ненецком селе Ома, которое находится в Канинской тундре Ненецкого автономного округа, высокая смертность среди молодёжи. Главная причина суицидов, болезней и преступлений - пьянство. Коренное население деградирует. Местные власти бездействуют и даже попустительствуют.

Полярный сталкер. Владимир Чуков – путешественник, полярник, посвятивший Арктике всю свою жизнь. Он со своей командой стал первым в мире, кто дошел до Северного полюса на лыжах без поддержки с Большой Земли. Но какой ценой дались его команде эти снежные километры?

Сказание о народе Кето. Фильм повествует об уникальной культуре народа Кето - о его языке, особенностях жизненного уклада. Понять эту культуру помогают песни-стихи, передаваемые из поколения в поколение, и музыка северного народа, живущего на Енисее.

Моя программа джаз. О джазе Нового Орлеана известно много, а вот о джазе Нового Уренгоя, звучащего за Полярным кругом, догадываются не все.