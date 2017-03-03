Телепрограмма на 6 марта (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+

Понедельник, 06 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения Мюнхаузена. Меткий выстрел.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:30 12 стульев. 1, 2 серии. Художественный фильм (12+)

СССР. 1971 г.

Комедия.

В ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Наталья Воробьева, Гликерия Богданова-Чеснокова, Нина Гребешкова, Юрий Никулин, Наталья Варлей, Клара Румянова.

Знаменитая экранизация одноименного романа Ильфа и Петрова. Ипполит Матвеевич Воробьянинов, зять некогда богатой графини, оказывается у постели умирающей тещи, где становится свидетелем невероятного признания: все свои драгоценности она спрятала в одном из стульев мебельного гарнитура. Старуха умирает, и все ее имущество уходит на аукцион. У Ипполита есть шанс выкупить гарнитур, но по скудоумию он пропивает деньги, и 12 стульев разъезжаются по стране. Судьба сводит Воробьянинова с неким Остапом Бендером – по его уверению, величайшим мыслителем и комбинатором всех времен. Парочке охотников за сокровищами противостоит святой отец Федор, знающий тайну сокровищ...

13:18 Познавательная программа (12+)

Консорциум Всемирной паутины WWW.

Как питаются питоны?

13:32 Основной элемент. Время внутри нас. Документальный цикл (16+)

Мы считаем себя слишком развитыми, чтобы руководствоваться природными инстинктами. Но это не мешает им руководить нами. Люди чаще всего рождаются и умирают ранним утром, ставят рекорды в районе 4 часов вечера и легче переносят боль в 2. Так же как у петухов, коров и рыб, работа нашего организма подчинена нашим внутренним биологическим часам. И мы можем либо игнорировать механизм, который оттачивался миллионы лет, либо начать получать от него выгоду.

14:00 Александр Зацепин. Мне уже не страшно. Документальный фильм (16+)

Его песни знает и поет вся страна. О нем снято много фильмов, и, кажется, рассказано все. Он предпочитает не распахивать душу, не говорить о личном. В этом фильме мы впервые покажем тонкого, ранимого, искреннего Зацепина, расскажем о главных женщинах в его жизни, его музах. О его непростых отношениях с первой женой Ревмирой и сыном Женей, который, как и отец, собирался стать композитором, но рано ушел из жизни из-за тяжелой болезни. Расскажем, почему успешный советский композитор решил эмигрировать на запад, почему так рвался в США и как оказался Париже, а затем в Женеве.

Мы специально приехали в Женеву, где сейчас живет Зацепин. Именно там, вдали от Родины, все видится яснее и четче. Может поэтому интервью получилось таким откровенным и эмоциональным…

14:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

Паучок Ананси и волшебная палочка.

Пластилиновая ворона.

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:20 Познавательная программа (12+)

Как питаются питоны?

16:30 Загадки космоса. Исчезнувшая планета. Документальный цикл (16+)

В 2000 году в Антарктиде был найден метеорит, который 13 тысяч лет назад прилетел с Марса. Возраст инопланетного пришельца - 16 миллионов лет. Анализ показал, что сформирован он был в результате грандиозной катастрофы. Не исключено, что именно тогда на Марсе прекратилась жизнь, и в космических муках погибла соседка Марса - планета Фаэтон. Но что это за неведомый Фаэтон? Предположительно он находился на пятой орбите от Солнца. В этом межпланетном пространстве сейчас - вместо загадочного Фаэтона - расположен астероидный пояс. Считается, что это кусочки разорвавшейся планеты.

17:18 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Волшебник. Супругов Ивановых когда-то объединила страсть к лошадям. А недавно они отказались от своих основных профессий, купили коня по кличке Волшебник и полностью посвятили себя работе с лошадьми.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Шумшу. Точка Второй Мировой (Фильм ТК «ОТВ-Сахалин», г. Южно-Сахалинск). Проект посвящен работе активистов сахалинского регионального отделения «Поискового движения России». Фильм рассказывает об экспедиции на остров Шумшу (самый северный остров Курильской гряды). В 1945 году здесь прошли последние бои Второй Мировой Войны. В августе 45-го на Шумшу высадился советский десант. После почти недельных боев гарнизон острова сложил оружие. Наши потери составили почти тысячу человек убитыми и пропавшими без вести...

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Победить лень. Документальный цикл (16+)

«Лень-матушка вперед нас родилась», - улыбаемся мы, когда лень объяснять, почему не хочется что-то делать. А вот ученые задались целью выяснить, лень управляет нами или все-таки мы управляем ленью? Может быть, лень – это болезнь? Или наоборот, защитный механизм, подаренный нам природой?

18:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Познавательная программа (12+)

Консорциум Всемирной паутины WWW.

Как питаются питоны?

19:11 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Гербарий – хрустящая ботаника.

Заповедник. Туристские тропы Заполярья.

Рафтинг на реке Тумча. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения Мюнхаузена. Меткий выстрел.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Алексей Гоман (12+)

Мурманчанин Алексей Гоман в 2004 году стал победителем Всероссийского телевизионного конкурса «Народный артист» и остался в Москве. Началась его походная жизнь: съёмки, гастроли, концерты… Музыкальная тусовка ничуть не испортила Алексея, наоборот, его романтическая натура периодически жаждет тишины, уединения, осмысления жизни. «Народный артист» не заболел звёздной болезнью, остался искренним и тонко чувствующим человеком. Он очень ценит своего старшего брата Евгения и с удовольствием приезжает в Мурманск, чтобы подарить своё творчество землякам.

20:47 Познавательная программа (12+)

Консорциум Всемирной паутины WWW.

Как питаются питоны?

21:00 Золото «Глории». 5, 6 серии. Сериал (16+)

Россия, Куба. 2012 г.

Приключения, фэнтези.

В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.

Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?

22:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 Краткий курс счастливой жизни. 3 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

00:25 Познавательная программа (12+)

Что такое демократия?

00:31 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Основной элемент. Победить лень. Документальный цикл (16+)

«Лень-матушка вперед нас родилась», - улыбаемся мы, когда лень объяснять, почему не хочется что-то делать. А вот ученые задались целью выяснить, лень управляет нами или все-таки мы управляем ленью? Может быть, лень – это болезнь? Или наоборот, защитный механизм, подаренный нам природой?

01:57 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Галина Кулакова: «Я человек деревенский…» Простая деревенская девушка благодаря огромной энергии и поразительной трудоспособности смогла достичь вершин славы. В одночасье покорив лыжный пьедестал, она царила на нем около полутора десятков лет и не знала себе равных.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Снежная деревня. Экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» - уникальное сооружение, построенное исключительно из снега и льда. Фильм о том, как нелегким трудом и упорством детская фантазия смогла реализоваться в реальной жизни.

Дедушкин сарай. В основе фильма – две истории: миф «Ленин в Разливе» и жизнь семьи спасителя Ленина - Емельянова.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:14 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Снегурочка из Васюткино. Молодая учительница музыки ездит каждый день из города в глухое село учить деревенских ребятишек. В городе она устала от фальши. Очарованная природой, фольклором, чистотой и открытостью детей, она чувствует, что именно здесь - ее любовь, ее призвание.

30 способов завоевать мужчину. Молодой репортер Александра подверглась жестокому нападению во время прямого эфира. Неизвестно, выжила бы она, если бы ее не спас случайный прохожий - писатель Алексей. Александра влюбляется в своего спасителя.