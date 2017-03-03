16+
:-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В детском саду поселка Титан одновременно отравились более тридцати детей

20:0803 марта 2017Просмотров: 381

У всех обнаружена острая кишечная инфекция. Детей осмотрели врачи Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Жизни ребят ничего не угрожает. По указанию прокурора Мурманской области Василия Щербакова кировская прокуратура проводит проверку.

Эвелина Макарова,  старший помощник прокурора Мурманской области: «Особое внимание будет уделено организации питания детей. Кроме того, учитывая обстоятельства произошедшего и численность заболевших, по указанию прокурора области направлены материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ход проведения процессуальной проверки находится на особом контроле прокуратуры».

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку: они опрашивают пострадавших и работников детского сада, а так же изучают все документы, связанные с организацией детского питания. По словам исполняющего обязанности главы Кировского района Сергея Свинина, дети питались тем, что для них готовили повара на кухне детского сада.

Сергей Свинин, и.о. главы Кировского района: «В 12 дня за помощью обратились 16 человек. 16 детей. 4 обслужены амбулаторно и 12 на дому. Госпитализированных нет. По детскому саду. Мероприятия по дезинфекции. В настоящий момент Роспотребнадзор проводит проверку и выявление причин отравления. Всё, что возможно сейчас делается. Конкретные причины будут выявлены по результатам анализов».

Других случаев отравления в Титане, кроме как в детском саду, не происходило. В администрации района выразили надежду, что больше пострадавших от инфекции не будет.

Реклама
Читайте также
Мурманский аэропорт закрыт до 22 часовТри москвички в разгар зимы устроили фотосессию в открытых платьях в Териберке и потрясли местных рыбаков до потери водкиВ Мурманской области задержано 612 кг. некачественной мясной продукцииВ Ковдоре - "преступление века". Сегодня ночью неизвестные умыкнули баннер магазина, содрав его со стены
Циклон над Кольским полуостровом! На дорогах Мурманской области видимость стремится к нулюВ Мурманске парень похитил продуты питания на несколько тысяч рублей"Шпроты" укатили в автозаке. Игроки команды из УФСИН сели за решетку ради зрителей"Вы получите конфликт с Россией и никаких преимуществ». Участие Норвегии в натовской системе противоракетной обороны - деньги на ветерРазыскивается несовершеннолетняя девушкаНекачественный бензин нашли на каждой восьмой российской АЗС
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  