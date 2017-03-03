В детском саду поселка Титан одновременно отравились более тридцати детей

У всех обнаружена острая кишечная инфекция. Детей осмотрели врачи Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Жизни ребят ничего не угрожает. По указанию прокурора Мурманской области Василия Щербакова кировская прокуратура проводит проверку.

Эвелина Макарова, старший помощник прокурора Мурманской области: «Особое внимание будет уделено организации питания детей. Кроме того, учитывая обстоятельства произошедшего и численность заболевших, по указанию прокурора области направлены материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ход проведения процессуальной проверки находится на особом контроле прокуратуры».

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку: они опрашивают пострадавших и работников детского сада, а так же изучают все документы, связанные с организацией детского питания. По словам исполняющего обязанности главы Кировского района Сергея Свинина, дети питались тем, что для них готовили повара на кухне детского сада.

Сергей Свинин, и.о. главы Кировского района: «В 12 дня за помощью обратились 16 человек. 16 детей. 4 обслужены амбулаторно и 12 на дому. Госпитализированных нет. По детскому саду. Мероприятия по дезинфекции. В настоящий момент Роспотребнадзор проводит проверку и выявление причин отравления. Всё, что возможно сейчас делается. Конкретные причины будут выявлены по результатам анализов».

Других случаев отравления в Титане, кроме как в детском саду, не происходило. В администрации района выразили надежду, что больше пострадавших от инфекции не будет.