В Мончегорске автогонщики сразятся в ледовых гонках по озеру

В воскресенье, 5 марта, на озере Лумболка пройдет III этап Кубка Мурманской области по ледовым гонкам.

В соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики на легковых автомобилях из Мурманска, Полярных Зорей, Североморска, Апатитов и Мончегорска.

Выступать спортсмены будут на специально подготовленных машинах с каркасом безопасности с применением резины с коротким шипом в классе «стандарт» и с длинным шипом в классе «2000».

Автогонщикам предстоит совершить три заезда по пять кругов, по результатам которых будет определен победитель в каждом классе.

Отдельно будет выявлен победитель в «Кубке партнера соревнований». Организаторы отмечают, что это один из самых зрелищных заездов соревнований, так как во время гонки автомобили поедут на нешипованных шинах.

Торжественное открытие соревнований в 12.00 на озере Лумболка в районе автобусной остановки возле дома №15 по набережной Климентьева.

Программа спортивного мероприятия

12.00 – 12.15 - торжественное открытие соревнований

12.30 – 14.40 - зачетные заезды

15.00 – 15.30 - награждение победителей, закрытие соревнований

Технические перерывы для чистки льда основных заездов в каждой зачетной группе будут проводиться по необходимости, сообщает официальный сайт администрации Мончегорска.