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В Мурманске будут судить организаторов подпольных игровых клубов

12:2003 марта 2017Просмотров: 259

На скамье подсудимых окажутся четыре человека: два непосредственных руководителя сети игровых клубов и администраторы. Руководили заведениями мужчины 1983 и 1979 года рождения.

Они организовали сеть из 4-х помещений в Октябрьском и Ленинском округах Мурманска.

Установлено, что работали заведения с января по июль 2015 года. Попасть в эти клубы могли только проверенные игроки после предварительного звонка.

Использовали в заведениях, как игровые аппараты, так и компьютеры с доступом в интернет. 

Расследование уголовного дела уже завершено. Материалы направленны в суд.

За незаконную организацию и проведение азартных игр предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

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