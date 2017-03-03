В Мурманске начинается подготовка к «Тотальному диктанту»

8 апреля 2017 года пройдет всемирная акция «Тотальный диктант». Принять участие в ней сможет любой желающий.

Тотальный диктант — это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.

Суть ее— добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса), поясняют авторы проекта.

Вчера, 2 марта, в ТАСС прошла традиционная пресс-конференция всемирной образовательной акции по популяризации грамотности.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала об увеличении географии проекта: 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия напишут диктант впервые).

Также вчера на пресс-конференции было названо имя автора текста. Им стал известный российский писатель Леонид Юзефович.

Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург, говорится на сайте «Тотального диктанта».

Мурманск не остался в стороне, и также примет участие в акции.

Уже сегодня начинается подготовка. В МГТУ будут проходить курсы по подготовке к Тотальному диктанту «Русский по пятницам».

Все желающие, независимо от возраста и образования, смогут повторить правила орфографии, пунктуации и вспомнить, как под диктовку записывать текст.

Занятия состоятся 3, 10, 17, 24 и 31 марта в корпусе «Л» Мурманского государственного технического университета по адресу: пр. Кирова, д. 1.

Начало занятий в 18.00.

Проводят занятия преподаватели Мурманского государственного технического университета, а программа курсов разработана экспертами Тотального диктанта с учетом сложностей текста диктанта 2017 года.

Участие в курсах возможно с любого занятия, но необходимо предварительно записаться, чтобы организаторы смогли подготовить достаточное количество раздаточного материала, предупреждают организаторы «Тотального диктанта» в Мурманске.

Можно записаться по телефону (8 (8152) 40 32 94 с 10.00 до 17.00) или прислать сообщение по электронной почте на адрес: ibatullinast@mstu.edu.ru





