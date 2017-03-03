16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске начинается подготовка к «Тотальному диктанту»

10:2303 марта 2017Просмотров: 107

8 апреля 2017 года пройдет всемирная акция «Тотальный диктант». Принять участие в ней сможет  любой желающий.

Тотальный диктант — это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.

Суть ее— добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса), поясняют авторы проекта.

Вчера, 2 марта, в ТАСС прошла  традиционная пресс-конференция всемирной образовательной акции по популяризации грамотности.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала об увеличении географии проекта:  514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия напишут диктант впервые).

Также вчера на пресс-конференции было названо имя автора текста. Им стал известный российский писатель Леонид Юзефович.

Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург, говорится на сайте «Тотального диктанта».

Мурманск не остался в стороне, и также примет участие в акции.

Уже сегодня начинается подготовка. В МГТУ будут проходить курсы  по подготовке к Тотальному диктанту «Русский по пятницам».

Все желающие, независимо от возраста и образования, смогут повторить правила орфографии, пунктуации и вспомнить, как под диктовку записывать текст.

Занятия состоятся 3, 10, 17, 24 и 31 марта в корпусе «Л» Мурманского государственного технического университета по адресу: пр. Кирова, д. 1.

Начало занятий в 18.00.

Проводят занятия преподаватели Мурманского государственного технического университета, а программа курсов разработана экспертами Тотального диктанта с учетом сложностей текста диктанта 2017 года.

Участие в курсах возможно с любого занятия, но необходимо предварительно записаться, чтобы организаторы смогли подготовить достаточное количество раздаточного материала, предупреждают организаторы «Тотального диктанта» в Мурманске.

Можно записаться по телефону (8 (8152) 40 32 94 с 10.00 до 17.00) или прислать сообщение по электронной почте на адрес: ibatullinast@mstu.edu.ru


Читайте также
Юрий Михайлович Левин: получаю удовольствие от работыВ Мончегорске автогонщики сразятся в ледовых гонках по озеруДорожная полиция разыскивает очевидцев ДТП в МурманскеМодернизация ТОФ предопределит успех всей инвестиционной программы «Норникеля»
Деньги или жизнь? Возле Кильдинстроя попутчик напал на водителя автомобиля«Город - это мы!»: прямая трансляция из Заполярного состоится в субботуПрезидент «Норникеля» Владимир Потанин посетил Норильск с рабочей поездкойВ Мурманской области выявлено 361 нарушение ПДД за суткиМарина Ковтун поздравила кандалакшских пожарных Евгения Корнякова и Валерия Муратова с государственными наградамиСпецслужбы Норвегии переезжают из Киркенеса в Вадсё
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  