В Мурманской области проходит региональный этап акции «Я – Гражданин России»

Акция направлена на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, их вовлечения в общественно-полезную социальную деятельность.

Участие в акции могут принять учащиеся образовательных организаций, члены детских и молодежных общественных организаций региона в возрасте от 11 до 18 лет, разработавшие и реализовавшие социальные проекты в период с мая 2016 года по февраль 2017 года.



Региональный этап проводится по 5 тематическим направлениям (номинациям): «Экологическая»; «Благоустройство территорий»; «Социальные проблемы»; «Молодежная проблематика»; «Гражданские инициативы».



Материалы для участия необходимо направить в срок до 31 марта в Центр дополнительного образования детей «Лапландия»: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2, каб.401, с пометкой «Я – гражданин России».



По итогам будут определены 10 проектов, их авторы примут участие в финале регионального этапа акции 17 апреля. Материалы победителей будут направлены для участия во Всероссийском (заочном) этапе.



С положением о проведении регионального этапа Всероссийской акции «Я – Гражданин России» можно ознакомиться на сайте Центра «Лапландия».

Телефон для справок: (8152) 43-64-88, Александр Кириллов, отдел гражданско-патриотического воспитания и технического творчества.